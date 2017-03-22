〈北部〉行人徒步街「貼膏藥」 一半路面補丁

2017-03-22

新民街花崗岩鋪面 破損嚴重

〔記者陳昀／桃園報導〕有一百八十餘年歷史的桃園區新民街，目前規劃為行人徒步街，街道採花崗岩鋪面，九十七年完工啟用，但不出幾年，步道地磚出現破損，補丁如「貼膏藥」般東一塊、西一塊。民生里長林富明說，店家都希望趕快修復，工程卻數度流標，令人無奈；桃園區公所則表示，已提高工程預算，最快五月就可動工修復。

新民街全長約兩百六十五公尺，從中正路劃分為東、西兩段，西段為餐飲街，有米店、嫁妝店等多家老店，東段則有多家流行服飾、咖啡店等個性商店；升格前的縣府將此處規劃為行人徒步街，斥資兩千三百萬元改善街道景觀，並將原本的柏油路改為花崗岩鋪面。

不過，由於大車、小車仍然暢行，啟用不到三年就陸續傳出鋪磚破裂的情形，補丁面積幾乎占了街道的一半。

林富明感嘆，「一塊一塊的就像貼膏藥」，實在很不美觀，店家也經常反映，希望能夠儘快修補，但他向桃園區公所反映卻苦無進度，因此求助市議員范綱祥，希望加速期程。

桃園區公所：最快5月修復

范綱祥前天邀集桃園區公所工務課及當地里長、鄰長協調，就地方需求、施工的困難進行溝通與討論，達成初步結論。

桃園區公所工務課長連進春解釋，因區公所已有花崗岩磁磚等材料，先前只發包工程、不含材料的利潤較低，加上施工會影響店家做生意、時間需要協調，廠商投標意願低落而流標數次，導致工程延宕。

連進春說，原本考慮將新民街的地磚全部刨除，改鋪柏油，但里長認為花崗岩步道比較美觀，工務課因此決定提高工程預算，預計可順利招標，最快五月就能動工、十月底完工。