〈北部〉宜市死亡路口改善 立委籲改客運路線
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市林森及校舍路口，日前發生女研究生被客運壓死的意外，路口安全引發關注，昨立委陳歐珀邀集相關單位會勘，除希望兩個月內客運業者需在陽醫旁設站，方便老年人就醫，並修改客運行駛動線，改走陽明路至林森路，避免經過林森、校舍路死亡路口；業者表示，已研議適合的方案，全力配合動線修改。
宜蘭市林森及校舍路口，交通動線混亂的問題，一直受到各界關心，加上三月八日該路口發生一起宜大女研究生被客運壓死的意外，安全問題更加引起社會關注，昨陳歐珀邀集縣府官員、宜蘭市長江聰淵、議員江碧華、黃定和及國光客運宜蘭站副站長吳坤宗至現場會勘。
陳歐珀說，接獲頭城鎮及壯圍鄉的鄉親反應，搭國光客運前來陽醫看病，在林森路公車站下車不但距離三百公尺還需橫越馬路，既危險又不便，希望在陽醫旁設站，以方便年長者就醫。
陳歐珀指出，國光客運目前班車行經校舍路平交道非常危險，希望能讓客運繞道行駛，由原先宜興路到校舍路至林森路，改由宜興路行經中山路、縣民大道、陽明路、陽大醫院院區至林森路，並在院區內增設上、下車站，解決路口危險問題，規劃希望能在兩個月內完成。
江碧華則說，該路口燈光昏暗也是個問題，相關單位應該盡快增設照明設備；江聰淵則表示，支持國光客運改變動線增設車站，但舊有位在宜蘭轉運站的站牌不能因此移除，以免造成民眾不便；另外，公所也會依據專家建議，協助在路口增設照明設備。
吳坤宗則說，願意全力配合客運動線的變更，至於如何變更及新站體該設置在哪裡，已與縣政府、陽明醫院研議，找出方案，預計這兩週就可以完成變更申請，給予民眾一個完善的上下車動線。
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