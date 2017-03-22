〈北部〉花蓮兩潭自行車道大崩壞 封路遲未修

2017-03-22

四八高地段掏空 遊客怨危險

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全長三十五．五公里的花蓮兩潭自行車道，將知名景點七星潭及鯉魚潭串連起來，方便單車騎士欣賞沿途美麗的月牙型卵石海岸線，其中「七星潭至四八高地段」，自去年遭颱風摧毀後封閉迄今，卻遲遲未見整修作業，讓遊客大失所望；花蓮縣政府表示，將先強化護堤作業後再整建，避免因風災年年崩毀。

花蓮「兩潭自行車道」，北起一九三縣道後，一路往南延伸至壽豐鄉鯉魚潭，途中除可欣賞太平洋的無敵海景外，還能接續眺望層層山巒，但一進入四八高地段，濱海車道宛如被砲彈轟炸過，沿途崩毀嚴重，部分路基更被海水掏空，看起來怵目驚心。

沿外圍車道騎乘 與車爭道

想要來趟「後山微風單車輕旅行」的遊客，因位於七星潭處的自行車道損毀，在安全考量下被迫改道，只好先沿著外圍道路騎乘後，再回到原路線造訪知名五角形「奇萊鼻燈塔」，途經因須與車爭道，讓許多民眾埋怨實在「太危險！」

花縣府：研擬護堤計畫再整建

縣府觀光處代理處長彭偉族昨天與兩名科員進行實地勘查，強調「七星潭至四八高地段」因無堤防保護，加上自行車道已沒有退縮空間，在安全考量下，只能暫時封路改道，待研擬出護堤計畫後再做整建工程。

彭偉族說，部分路段路基已被海水掏空，因受颱風侵襲影響，每年幾乎都會面臨崩毀狀況，縣府也深感無奈，目前將與第九河川局研議強化護堤作業及穩固堤防基礎後，再著手進行道路整修作業。

他說，有海拋石保護路段，侵毀情況不嚴重，但無受到堤防保護的車道，則已向內侵蝕約八公尺，為顧及民眾騎乘安全，現階段除封閉道路外，另設立告示牌，籲請民眾改道，可自旅客服務中心接往七星街、一九三縣道、花蓮觀光酒廠至靶場後，再回到原自行車道路線。