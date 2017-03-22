〈北部〉竹縣府秘書長 蔡榮光升任
2017-03-22
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府人事改組，出缺半年多的秘書長昨天揭曉由文化局長蔡榮光升任，遺缺將由新聞機要秘書張宜真接掌。原文化局副局長朱淑敏則改派綜合發展處副處長歷練，原綜發處副處長蔡淑貞轉任秘書。而國際產業發展處長沈又斌請辭後的遺缺，由副處長陳偉志直升。
這項人事案昨由縣長邱鏡淳親自宣布。這波新派的八名一級主管、副主管中，有三人是「六年級」認真的女人，以致智慧「女力」備受矚目。
她們分別是：將上任的文化局長張宜真、薦任機要秘書謝一如、以及綜發處副處長朱淑敏，都是六十一年次的新時代女性。
對於調升蔡榮光為秘書長，邱鏡淳說「這是還他公道！」因為蔡榮光先在社會處長任內協助縣府實現老人年金的「轉型正義」，任勞、任怨、任謗辦到了排富，在文化局又積極打造六家庄的故事，勇於任事，一直是其他主管的表率。
另四名異動的是：國發處副處長陳偉志升任處長、縣府秘書周秋堯接文化局副局長、綜發處副處長蔡淑貞轉任秘書、交旅處副處長吳玉釗升任簡任機要秘書。
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