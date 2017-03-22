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〈北部〉30年老屋占一半 苗縣推老屋健檢

2017-03-22

初評免費 詳評部分自費

〔記者張勳騰／苗栗報導〕中央推動老舊建物更新重建，苗栗縣屋齡超過三十年以上的住宅占總住宅數一半，苗縣府工商處目前正推動老屋健檢及都市更新及防災。工商處說，全縣約有一萬二千棟住宅符合健檢資格，老屋建檢初評為免費，若詳評就必須部分自費，目前提出初評有十件，呼籲住戶把握機會在今年底前提出申請。

工商發展處指出，行政院推動老舊建物更新重建「都市危險及老舊建物加速重建獎勵條例草案」已過關，釋出容積獎勵、老屋更新、租稅減免及融資放寬等四項大利多，並擴大適用範圍。

工商處說，依內政部統計數據，苗栗縣稅籍住宅屋齡超過三十年以上者，占總住宅戶數的五十．六九％，工商處也加強宣導此新措施，鼓勵老舊屋主參與都更，讓老宅變新屋。

工商處指出，目前先推出老屋健檢，由專業建築師、土木技師等針對老屋結構等進行初評，提供專業改進意見，初評為免費，若要詳評就要依所需費用自行負擔五十五％。

工商處指出，中央今年補助初評五十件、費用八千元，詳評一件，費用最高六十萬元，苗栗縣已申請初評十件，縣府會提出相關建築師及土木專業的技師名單，讓住戶自行選擇，完成後再向縣府申請經費核銷。

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