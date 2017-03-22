〈北部〉市農會理監事改選 綠營居下風
2017-03-22
現任理事長 掌握多數席次
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市農會昨天召開會員代表大會，改選理、監事以及全國農會會員代表，兩任任期屆滿的現任理事長游象紀轉換跑道，改選常務監事，並支持現任常務監事李文政出馬角逐理事長，與民進黨終身黨員楊長浩競爭。改選結果，游派在理事、監事席次獲得多數，預計三月廿九日召開理、監事會議，選舉理事長、常務監事及遴聘總幹事。
這次農會改選，民進黨在全國農會推派國策顧問呂子昌角逐理事長，在桃園力挺終身黨員楊長浩競選市農會理事長，選情激烈，各派系固樁動作頻頻，賄選傳聞也甚囂塵上，昨天的會員代表改選後，大勢即告底定。
農會理事、監事及上級會員代表選舉，通常採用無記名連記投票法，以市農會改選而言，理事應選廿一席，一張選票就可圈選廿一人，容易形成贏者全拿的局面，游派在會員代表改選中已獲得多數，昨天改選，楊派為避免贏者全拿，提出無記名限制連記投票，獲得三分之一以上會員代表通過，使得每個會員代表在選票圈選上，最多不超過十人，楊派再搭配配票，最後搶下九席理事席次、三席監事、一席全國農會代表。
游派在廿一席的理事中，包含李文政在內，共計獲得十二席；七席的監事部分，包含游象紀在內取得四席；三席的全國農會會員代表，游派推出二席全上，而市農會理事長也是全國農會當然會員代表，游派屆時還可再多一席全國農會會員代表，現任總幹事蔡瑞源也可望獲得續聘。
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