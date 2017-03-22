| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉市農會理監事改選 綠營居下風

2017-03-22

現任理事長 掌握多數席次

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市農會昨天召開會員代表大會，改選理、監事以及全國農會會員代表，兩任任期屆滿的現任理事長游象紀轉換跑道，改選常務監事，並支持現任常務監事李文政出馬角逐理事長，與民進黨終身黨員楊長浩競爭。改選結果，游派在理事、監事席次獲得多數，預計三月廿九日召開理、監事會議，選舉理事長、常務監事及遴聘總幹事。

這次農會改選，民進黨在全國農會推派國策顧問呂子昌角逐理事長，在桃園力挺終身黨員楊長浩競選市農會理事長，選情激烈，各派系固樁動作頻頻，賄選傳聞也甚囂塵上，昨天的會員代表改選後，大勢即告底定。

農會理事、監事及上級會員代表選舉，通常採用無記名連記投票法，以市農會改選而言，理事應選廿一席，一張選票就可圈選廿一人，容易形成贏者全拿的局面，游派在會員代表改選中已獲得多數，昨天改選，楊派為避免贏者全拿，提出無記名限制連記投票，獲得三分之一以上會員代表通過，使得每個會員代表在選票圈選上，最多不超過十人，楊派再搭配配票，最後搶下九席理事席次、三席監事、一席全國農會代表。

游派在廿一席的理事中，包含李文政在內，共計獲得十二席；七席的監事部分，包含游象紀在內取得四席；三席的全國農會會員代表，游派推出二席全上，而市農會理事長也是全國農會當然會員代表，游派屆時還可再多一席全國農會會員代表，現任總幹事蔡瑞源也可望獲得續聘。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
特招甄選入學 2校祭出免學雜費

桃連區專業群科特招甄選入學即起至廿四日受理報名，有九校提供四十八科、二二九四個招生名額，比去年增加一成。其中，台北科技大學附屬桃園農工高級中…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：〈北部〉市農會理監事改選 綠營居下風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.