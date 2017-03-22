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〈北部〉中壢第一市場將重建 108年完工

2017-03-22

昨上網公告招標

〔記者邱奕統／桃園報導〕俗稱「大時鐘」的中壢第一市場因建築老舊，結構不堪使用，市府計畫投入四億九千多萬元預算拆除重建，昨天上網公告招標。市府新建工程處表示，招標公告至四月廿日截止，將採最有利標，預計一○八年完工。

第一市場位於中壢區中正路、中平路口，在日治時期就已存在，民國六十四年現地改建成地下一樓、地上一樓建築，八十年間再增建二樓至五樓，但增建部分三年後被列為危樓，勒令停止使用，建築歷經多年使用也出現多處龜裂，且漏水、管線損毀，耐震力也不足，市府評估後決定拆除重建。

新工處表示，新建築規劃地下四層、地上六層，建築面積約一三七四平方公尺，地下樓層規劃為停車場，地上一樓至三樓將作為攤商使用，四樓至五樓將委外由民間機構營運，六樓作為市府客家事務局客家工藝展覽空間。

新工處說，建築將採綠建築設計，運用自然通風採光以降低能源使用，並融入周邊環境、建物風格及原有大時鐘地標意象設計建物外觀，完工後可望帶動周邊發展。

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  • 圖為重建後示意圖。（記者邱奕統翻攝）

    圖為重建後示意圖。（記者邱奕統翻攝）

  • 中壢第一市場因建築老舊，市府計畫投入4億9千多萬元預算拆除重建，昨上網公告招標。（記者李容萍攝）

    中壢第一市場因建築老舊，市府計畫投入4億9千多萬元預算拆除重建，昨上網公告招標。（記者李容萍攝）

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