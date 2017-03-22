〈北部〉耗資48億 新建4處社宅招標

2017-03-22

預計108年5月起 陸續完工

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府規劃桃園市十處基地興建社會住宅，繼中路二號基地開工後，中路一號、八德二號、八德一號及蘆竹二號基地已上網招標，四項工程將投入四十八億經費，可提供一三六三戶社會住宅，四處基地工程預計一○八年五月起陸續完工，連同中路二號基地的二一○戶，屆時可提供一五七三戶社會住宅。

中路一號、八德二號基地採設計監造搭配工程模式，目前進入第二階段的工程招標作業；中路一號基地位於中路重劃區司法園區旁，屬新興住宅區，土地面積二七二三平方公尺，工程經費預計六．三億元，可興建一八六戶，預計一○八年五月完工。

八德二號基地位於八德區豐田二路南側，鄰近豐德公園及八德國中，土地面積四六○四平方公尺，工程經費預計十一億元，可興建三五二戶，預計一○八年九月完工。

另八德一號及蘆竹二號基地採取專案管理（ＰＣＭ）及統包方式推動，目前進入第二階段的統包案招標。八德一號基地位於八德區，東側臨建德路，西側臨茄苳溪，北側臨呂氏著存堂，面積六八二二平方公尺，預計興建四一五戶，工程經費十六億元，一○九年九月完工。

蘆竹二號基地位於蘆竹區大新路，東臨大新市場，西側為工業用地，北側為農地，面積一○三一四平方公尺、工程經費十四．七億元，預計興建四一○戶，一○八年七月完工。

市府住宅發展處長曾榮英表示，上網招標的四處社會住宅採一房、二房、三房等多元房型設計，可滿足不同需求，將打造為具有綠建築、智慧建築、耐震及無障礙通用設計的社區，未來也會設置幼托、幼兒園等設施，而一、二樓的商業空間，將透過專業物業管理公司代管，提供最優質的居住環境，滿足住戶生活需求及減輕居住負擔。

另五處基地，包括中路三號、中路四號、蘆竹一號等三處基地採設計監造後工程發包方式，目前還在設計中；八德三號、中壢一號則採專案管理後統包方式處理，目前由專案管理公司規劃細節。