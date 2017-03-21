| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北市掃墓公車上路 假日墓區周邊交管

2017-03-21

〔記者張凱翔／台北報導〕清明掃墓時節，北市交通局從三月十八日至四月四日啟動掃墓路線假日交管，禁止汽機車通行，富德公墓、軍人公墓、崇德公墓及陽明山第一公墓，有五路免費掃墓公車及復康巴士可搭，並提供掃墓工具免費借用。由於依往年慣例，四月一日至四日為人潮高峰，呼籲民眾提早掃墓避開人潮。

交通局表示，由於墓區道路狹窄，三月十八日、十九日、廿五日、廿六日及四月一日至四日，上午五時卅分至下午五時，墓區周邊道路和主要入口會實施交管，禁止汽機車通行。

交通局說，除軍人公墓線於上午八時至下午五時營運，班距約二十至三十分鐘，其餘各路線上午五時卅分開始營運，班距尖峰三至五分鐘、離峰五至十分鐘，會視人潮狀況機動發車，下午五時發末班車。

公運處規劃的各墓區免費掃墓公車，搭乘路線為，木柵線：捷運動物園站二號出口—富德靈骨樓；崇德線：捷運麟光站—崇德街—富德公墓管理所；南港線：南港軍人公墓—富德靈骨樓；軍人公墓線：南港軍人公墓—忠靈堂（至南港軍人公墓後，可搭乘掃墓公車南港線前往富德靈骨樓，或搭乘掃墓公車軍人公墓線往忠靈堂）；陽明山線：惇敘工商—陽明山靈骨塔。

廣告
  • 掃墓公車路線圖。（交通局提供）

    掃墓公車路線圖。（交通局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
基隆東岸停車場 市長促6月試營運

基隆市使用率最高的東岸停車場，去年底封閉進行一、二樓商場改建工程，市長林右昌昨天視察改建進度，希望商場六月初試營運，成為市區重要商業中心，提…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：〈台北都會〉北市掃墓公車上路 假日墓區周邊交管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.