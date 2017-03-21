〈台北都會〉北市掃墓公車上路 假日墓區周邊交管

2017-03-21

〔記者張凱翔／台北報導〕清明掃墓時節，北市交通局從三月十八日至四月四日啟動掃墓路線假日交管，禁止汽機車通行，富德公墓、軍人公墓、崇德公墓及陽明山第一公墓，有五路免費掃墓公車及復康巴士可搭，並提供掃墓工具免費借用。由於依往年慣例，四月一日至四日為人潮高峰，呼籲民眾提早掃墓避開人潮。

交通局表示，由於墓區道路狹窄，三月十八日、十九日、廿五日、廿六日及四月一日至四日，上午五時卅分至下午五時，墓區周邊道路和主要入口會實施交管，禁止汽機車通行。

交通局說，除軍人公墓線於上午八時至下午五時營運，班距約二十至三十分鐘，其餘各路線上午五時卅分開始營運，班距尖峰三至五分鐘、離峰五至十分鐘，會視人潮狀況機動發車，下午五時發末班車。

公運處規劃的各墓區免費掃墓公車，搭乘路線為，木柵線：捷運動物園站二號出口—富德靈骨樓；崇德線：捷運麟光站—崇德街—富德公墓管理所；南港線：南港軍人公墓—富德靈骨樓；軍人公墓線：南港軍人公墓—忠靈堂（至南港軍人公墓後，可搭乘掃墓公車南港線前往富德靈骨樓，或搭乘掃墓公車軍人公墓線往忠靈堂）；陽明山線：惇敘工商—陽明山靈骨塔。