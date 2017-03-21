〈台北都會〉私立殯葬設施全違法 柯市府僅罰13件

2017-03-21

〔記者張凱翔／台北報導〕新版「殯葬管理條例」七月就要上路，全國各公私立醫院不得再設立靈堂拜飯。但依現行法規，北市除第一、第二殯儀館，所有民間殯葬業者提供的靈堂、禮廳、拜飯牌位設施居然全數非法，豪華型拜飯區一日甚至要價三萬元！柯市府上任以來對殯葬亂象僅開罰十三件、共卅九萬元。殯葬處竟表示，都知道誰有違法經營，只是沒有積極開罰，因稽查人力不足才沒有主動掃蕩，要等民眾檢舉才會稽查。

北市現有民間殯葬業者僅被許可從事「禮儀服務」，即提供殯葬會場規劃設計、喪葬文書撰寫、指導或擔任出殯司儀、臨終關懷和悲傷輔導服務，在北市經營禮廳、靈堂和拜飯區等都算觸法，可處三萬至十五萬元罰鍰，可按次連續處罰，甚至勒令停業。

殯葬處長：知道誰違法 無法主動稽查

殯葬處長黃雯婷說，每年做殯葬業者服務評鑑時，光看會館空間格局設置就知道誰有違法經營，只是沒有積極開罰，去年開始有註記列管，但對違法業者數量沒完全掌握。

記者實地走訪一殯對面整排禮儀公司，幾乎都有提供靈堂、拜飯區等非法服務，豪華拜飯區一間十幾坪，一日要價三萬元，比一、二殯一百元貴三百倍；頭七、公祭禮廳也一應俱全，收費貴二至三倍。

不具名業者對是否違法拒絕評論，只說這是行之有年的業界常態。