〈台北都會〉北市醫殯分流配套慢 7月起家屬恐無處拜飯

2017-03-21

〔記者張凱翔／台北報導〕為讓殯葬業撤出醫院太平間，中央「殯葬管理條例」今年七月一日上路，屆時全國各公私立醫院內都不得設置靈堂拜飯。據內政部統計，北市目前四成一的拜飯儀式都在公私立醫院太平間舉行，新法上路後，每月平均會有近二百戶無處拜飯，有議員批評，新法通過已六年，殯葬處配套卻慢半拍，加上新法上路時值鬼月前後的「旺月」，人數將是平常時的兩倍，恐出現嚴重空窗期，導致民眾無處拜飯。

按民間習俗，拜飯儀式是指豎靈牌幫往生者招魂，儀式需在牌位前早晚供奉飯菜和往生者喜歡的事物，通常持續二至三週直到出殯；北市處都會區，一般民宅難有空間，每日早晚供奉、焚香、誦經也易擾鄰，因此許多民眾在醫院往生後便就地設靈堂祭拜，也造成殯葬業者在醫院太平間搶生意亂象。

北市目前可合法拜飯的地點包括第一、第二殯儀館和各大公私立醫院，據內政部一○六年資料，北市合法拜飯區計六○五個，一、二殯共三五二個，公私立醫院共二五三個，一、二殯每月平均使用率達八十二％，公私立醫院使用率達九十五％，醫院不能拜飯後，平均每月將有一七八戶無合法處所可以拜飯。

殯葬處長黃雯婷說，三月起已停用二殯丁級禮廳，「最快八月底」前會增設三五○個拜飯區，不過工程還沒標出，如果未及時完成，會先在一、二殯擺設臨時桌供家屬祭拜。

國民黨市議員戴錫欽批評，從新法通過到上路經過六年，殯葬處的配套卻慢半拍，就算最快八月底完工，仍有二個月空窗期，數百個家庭沒地方拜飯，就會往民間非法業者流動；市府應思考如何在供給的空窗期給家屬價格合理的服務，對非法業者也要集中納管，否則恐衍生消費糾紛。