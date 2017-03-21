| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北市醫殯分流配套慢 7月起家屬恐無處拜飯

2017-03-21

〔記者張凱翔／台北報導〕為讓殯葬業撤出醫院太平間，中央「殯葬管理條例」今年七月一日上路，屆時全國各公私立醫院內都不得設置靈堂拜飯。據內政部統計，北市目前四成一的拜飯儀式都在公私立醫院太平間舉行，新法上路後，每月平均會有近二百戶無處拜飯，有議員批評，新法通過已六年，殯葬處配套卻慢半拍，加上新法上路時值鬼月前後的「旺月」，人數將是平常時的兩倍，恐出現嚴重空窗期，導致民眾無處拜飯。

按民間習俗，拜飯儀式是指豎靈牌幫往生者招魂，儀式需在牌位前早晚供奉飯菜和往生者喜歡的事物，通常持續二至三週直到出殯；北市處都會區，一般民宅難有空間，每日早晚供奉、焚香、誦經也易擾鄰，因此許多民眾在醫院往生後便就地設靈堂祭拜，也造成殯葬業者在醫院太平間搶生意亂象。

北市目前可合法拜飯的地點包括第一、第二殯儀館和各大公私立醫院，據內政部一○六年資料，北市合法拜飯區計六○五個，一、二殯共三五二個，公私立醫院共二五三個，一、二殯每月平均使用率達八十二％，公私立醫院使用率達九十五％，醫院不能拜飯後，平均每月將有一七八戶無合法處所可以拜飯。

殯葬處長黃雯婷說，三月起已停用二殯丁級禮廳，「最快八月底」前會增設三五○個拜飯區，不過工程還沒標出，如果未及時完成，會先在一、二殯擺設臨時桌供家屬祭拜。

國民黨市議員戴錫欽批評，從新法通過到上路經過六年，殯葬處的配套卻慢半拍，就算最快八月底完工，仍有二個月空窗期，數百個家庭沒地方拜飯，就會往民間非法業者流動；市府應思考如何在供給的空窗期給家屬價格合理的服務，對非法業者也要集中納管，否則恐衍生消費糾紛。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
基隆東岸停車場 市長促6月試營運

基隆市使用率最高的東岸停車場，去年底封閉進行一、二樓商場改建工程，市長林右昌昨天視察改建進度，希望商場六月初試營運，成為市區重要商業中心，提…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：〈台北都會〉北市醫殯分流配套慢 7月起家屬恐無處拜飯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.