〈台北都會〉基隆東岸停車場 市長促6月試營運

2017-03-21

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市使用率最高的東岸停車場，去年底封閉進行一、二樓商場改建工程，市長林右昌昨天視察改建進度，希望商場六月初試營運，成為市區重要商業中心，提供國內外遊客新的消費據點。

林右昌在副市長林永發、交旅處長李綱陪同下聽取業者大日開發公司簡報後表示，鋼構材料已進場，兩個半月時間完成結構體與內部裝修。

大日開發總經理蘇幸運說，因為三樓增設戶外跑道，重新申請建照使得改建工程受到延誤，日前建照通過開始施工，順利的話，六月上旬試營運；東岸停車場一、二樓是商場，三樓是攀岩與跑道，並有開放空間可供青年跳街舞，也是欣賞郵輪進港的好場所。

林右昌表示，基隆市正依照「市港再生計畫」期程穩健向前，微笑港灣廊帶周邊步道將要完成，民眾現可從東岸舒適步行到西岸的西二西三碼頭倉庫；內港人行步道環境也完成，過去港區人行通道令人不舒服的感覺，不會再出現。

市長說，商場串聯東岸旅運大樓，搭乘郵輪旅客可進到商場消費，和附近廟口夜市形成群聚效應，消費力會更強，未來會帶動消費。此外，火車站南廣場工程，四月拆除中山陸橋下圍牆，預計八月份完工。城際轉運站今年發包施工，預計兩年完工。