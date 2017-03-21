〈台北都會〉文化局唉沒錢 砍地方文化節補助
議員不解 總預算幾乎沒被刪
〔記者李雅雯、賴筱桐／新北報導〕文化局今年度經常門預算較去年少了近六千萬元，減少獎補助各區公所主辦地方文化節經費，不少議員納悶，指文化局總預算幾乎都沒被刪，不該影響地方文化活動。
市議會民進黨團總召林秀惠表示，一○六年文化局主管之預算，議會僅統刪四百萬元，刪除項目由市府自行調整；一○五年文化局本預算為六億三千九百八十四萬餘元，一○六年為七億零五十九萬八千元，反倒增加六千多萬元。
另外，民政局編有「補助公所辦理基層推廣地方特色民俗節慶相關活動」三千六百五十萬元，議會一毛未刪，不能以經費不足為由，影響地方文化活動推展。
文化局指工程款多 重新分配
文化局副局長于玟則解釋，文化局總預算雖然增加，但今年有許多工程款要支付，所以調整內部預算分配；各項活動及獎補助經費和一○五年相較，少了將近六千萬元，其中「各區公所辦理文化主題活動」預算，從一○五年的二○○六萬元減少到一○六年的一五○八萬元，她無奈地表示：「文化局真的已經縮衣節食了。」
泰山獅王節砍不少 少五成四
根據文化局資料，地方文化節近三年經費多是「年年降」，去年甫滿十週年的泰山獅王節，今年經費分配一百萬元，相較去年的二百廿萬元掉了五十四．五％；去年前總統馬英九到場欣賞的淡水環境藝術節，今年分配三百五十萬元，相較去年少了卅九．一％，若和前年拿到的六百萬元相比，更是掉了四十一．七％。蘆洲切仔麵節、林口子弟戲文化節、樹林紅麴文化節，經費普遍較去年減。
文化局盼公所運用其他資源
于玟指出，今年度經常門業務費少了近六千萬元，加上市立美術館新建工程今年也會動起來，可以分配至地方活動的經費有限，連文化局本身的「兒童藝術節」籌備也受影響，如何維持往年水準將傷透腦筋，目前傾向檢討細節，另找異界跨域合作，將學校帶入，達到雙贏，也建議各區公所引進各方資源，例如林口子弟戲文化節和宗教文化有關，可和民政局合作。
泰山區區長劉淑芬說，泰山獅王節會找其他單位補助經費、引入民間資源，部分子項目則考慮減項，或採降低花費方式。淡水區區長巫宗仁說，將對外籌募資源籌備淡水環境藝術節，希望地方企業投入。
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