| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉蛙兒「春吶」求偶 城市另類樂音

2017-03-21

〔記者張議晨／台北報導〕夜深人靜，「呱呱呱」聲不絕於耳！台灣多數蛙類都在春、夏季節繁殖，每到交配期，蛙兒就會傾巢而出，成群遷移到水域「開趴」。台北市立動物園表示，蛙類求偶都有各自的專屬曲目，舉凡農田菜園、公園綠蔭、社區池塘，都可以聽到或看到牠們的蹤跡。

台灣原生蛙類約有卅餘種，但繁殖季節略有不同。台北市立動物園發言人曹先紹表示，春天常見蛙類有貢德氏赤蛙、澤蛙、小雨蛙、金線蛙及黑眶蟾蜍等，平常躲在石縫、草根中，一到繁殖季就會大量群聚在水域旁，「開趴」尋找伴侶。

曹先紹解釋，個性害羞的貢德氏赤蛙叫聲就像狗叫聲「苟、苟、苟」；有合唱團之稱的小雨蛙，會發出有節奏感的聲響；若是在水溝旁聽到「嘓、嘓」或粗聲「嘎」的聲響，則是腹斑蛙的求偶叫聲。

曹先紹笑說，蛙類是生性「害羞」的動物，平常要見到牠們，是十分困難的挑戰，但繁殖季節一到，牠們就會奮力發出求偶鳴叫，只需要「聽聲辨位」，循著聲音的方向找去，就有機會找到牠們的可愛身影。

廣告
  • 春、夏繁殖季節，蛙類成群遷移到水域「開趴」求偶。（台北市立動物園提供）

    春、夏繁殖季節，蛙類成群遷移到水域「開趴」求偶。（台北市立動物園提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
基隆東岸停車場 市長促6月試營運

基隆市使用率最高的東岸停車場，去年底封閉進行一、二樓商場改建工程，市長林右昌昨天視察改建進度，希望商場六月初試營運，成為市區重要商業中心，提…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：〈台北都會〉蛙兒「春吶」求偶 城市另類樂音


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.