〈台北都會〉蛙兒「春吶」求偶 城市另類樂音
2017-03-21
〔記者張議晨／台北報導〕夜深人靜，「呱呱呱」聲不絕於耳！台灣多數蛙類都在春、夏季節繁殖，每到交配期，蛙兒就會傾巢而出，成群遷移到水域「開趴」。台北市立動物園表示，蛙類求偶都有各自的專屬曲目，舉凡農田菜園、公園綠蔭、社區池塘，都可以聽到或看到牠們的蹤跡。
台灣原生蛙類約有卅餘種，但繁殖季節略有不同。台北市立動物園發言人曹先紹表示，春天常見蛙類有貢德氏赤蛙、澤蛙、小雨蛙、金線蛙及黑眶蟾蜍等，平常躲在石縫、草根中，一到繁殖季就會大量群聚在水域旁，「開趴」尋找伴侶。
曹先紹解釋，個性害羞的貢德氏赤蛙叫聲就像狗叫聲「苟、苟、苟」；有合唱團之稱的小雨蛙，會發出有節奏感的聲響；若是在水溝旁聽到「嘓、嘓」或粗聲「嘎」的聲響，則是腹斑蛙的求偶叫聲。
曹先紹笑說，蛙類是生性「害羞」的動物，平常要見到牠們，是十分困難的挑戰，但繁殖季節一到，牠們就會奮力發出求偶鳴叫，只需要「聽聲辨位」，循著聲音的方向找去，就有機會找到牠們的可愛身影。
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