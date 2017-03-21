〈台北都會〉帶書賞鳥趣 玩遍12處私房熱點
2017-03-21
〔記者張議晨／台北報導〕鳥類是台北市民最易親近的野生動物。北市觀傳局邀請自然生態作家劉克襄主筆出版《在街角，遇到飛行》，帶領讀者親近北市常見的五十三種鳥類，並介紹十二條在台北市區及近郊的賞鳥路線，只要帶著書「按圖索驥」，就能輕鬆賞讀北市鳥徑。
北市雖然都市化程度高，但因是盆地地形，旁邊還有淺山環繞，適合鳥類棲息，周圍就有三百多種鳥類觀察紀錄，約占全台鳥種近一半。
劉克襄表示，這本書主要針對台北市民設計，在家裡後院、公園、河堤，只要拿起這本書，就不怕不認識鳥類。
鳥類不僅可用雙眼看，還可用雙耳「聽」，劉克襄說，怕大家聽到鳥鳴認不出是什麼鳥，書中也收錄五十種鳥類叫聲，用手機掃描QR Code，一下就能知道是「牠」唱的。
此外，書中還介紹北市十二處私房賞鳥熱點，如芝山岩、內溝里自然步道、唭哩岸—關渡宮等。北市野鳥學會理事長曾雲龍表示，光是關渡鳥種紀錄就超過三百種，春夏前往，可看到上百隻鳥群飛舞。
至於民眾要從何入門賞鳥，曾雲龍指出，常見的「都市三寶」綠繡眼、麻雀、白頭翁，在有路樹的地方就會出現；以綠繡眼來說，每年三月會在樹上築巢，若搭配三月櫻花盛開，紅花加上綠鳥畫面美。
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