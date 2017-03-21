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〈台北都會〉內湖樂活公園賞夜櫻 點燈至3月底

2017-03-21

〔記者鍾泓良／台北報導〕想體驗「夜櫻」美景，不用搭飛機去日本京阪神！台北市內湖區樂康里內溝溪旁的樂活公園寒櫻已完全盛開，八重櫻也將陸續綻放，工務局公園處為了讓民眾在樂活公園漫步時也能享受夜櫻美景，即起在八重櫻櫻花林裝設了四十一盞ＬＥＤ燈，每天晚間六點至十點點燈，預計點燈至三月底、四月初。

樂活公園位於台北市內湖區及新北市汐止區交界，捷運東湖站步行十分鐘距離，且鄰內溝溪畔。早年內溝溪因河道狹窄導致污泥淤積，經水利處採用生態工法整治後，逐漸恢復生機；近年來，地方團體內溝溪綠美化協會志工投入心力，沿著河岸三公里種植櫻花樹，打造屬於台北市最長的櫻花河岸。

記者晚間九點到樂活公園，仍有不少遊客、情侶及地方民眾流連忘返，在內溝溪步道留影、散步。民眾楊小姐表示，自己是當地居民，發現住家附近就有這麼好的賞櫻地點，「不用到其他地方人擠人，真的很幸福！」范先生說，自己在汐止上班，最近只要下班有閒情逸致，都會到櫻花林走走，彷彿置身在日本。

公園處表示，十三日開始在河岸設置四十一盞ＬＥＤ燈，讓民眾可欣賞夜櫻美景，但為避免打擾周邊居民安寧，點燈時間為晚間六點至十點，會維持到櫻花花期結束為止。

公園處表示，樂活公園內櫻花種類多元，包括八重櫻、霧社櫻、寒櫻等，進入春天後就會依序綻放；根據內溝溪綠美化協會評估，寒櫻已全部綻放，只留下新芽，八重櫻則開了五、六成左右，預計花期會到三月底，盼民眾趁春暖花開時把握機會。

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  • 八重櫻花開，公園處夜間點燈到三月底。（工務局提供）

    八重櫻花開，公園處夜間點燈到三月底。（工務局提供）

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