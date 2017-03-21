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〈北部〉愛看英文小說 高中女多益考975分

2017-03-21

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣國立蘭陽女子語文資優班二年級學生許嘉珈，參加多益檢定（TOEIC）考出九百七十五分高分，從小養成閱讀英文書習慣的她，曾在一天內把一集「魔戒」原文書看完，從中培養對英文的興趣。

許嘉珈國二時挑戰多益檢定，滿分九百九十分，她拿到九百四十分，今年進步到九百七十五分；被問到學習英文小撇步，她說，閱讀原文奇幻小說培養興趣。「讀原文才能了解作者的巧思！」許嘉珈說，讀原文小說最能了解原意，體驗箇中精髓，她把哈利波特中文版和英文版拿來比較，原文版內容，作者設計魔咒，有使用拉丁文，這些是中文版本看不到的。

許嘉珈說，閱讀原文書，如果遇到不懂的單字，可根據句子猜測是啥意思，一旦猜不出來，再去查字典，一點一滴累積語言能力，多益試前要加強商業英語、多看英文雜誌商業。

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  • 國立蘭陽女子高級中學語文資優班二年級學生許嘉珈多益檢定（TOEIC）考出九百七十五分的高分。（記者簡惠茹攝）

    國立蘭陽女子高級中學語文資優班二年級學生許嘉珈多益檢定（TOEIC）考出九百七十五分的高分。（記者簡惠茹攝）

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