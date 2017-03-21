〈北部〉不滿超商店員 手滑哥潑熱咖啡
2017-03-21
店長：學生打工也要被尊重
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市一家連鎖便利超商，前天發生兩名客人聲稱店員服務態度不佳，居然把攝氏八十多度高溫的美式咖啡往櫃台潑，所幸無人燙傷；超商店長不捨地說，被潑的店員只是來打工存錢的孩子，也必須受到尊重。
兩名客人潑咖啡的畫面，被放上臉書社團爆料公社，兩人分別被封為手滑哥、退錢伯，影片中可看到退錢伯不滿意店員服務態度，不斷要求退錢，手滑哥拿起桌面上裝著兩杯咖啡的提袋，往櫃台內甩。
超商店長昨受訪時說，事發當時，客人點兩大兩小美式咖啡，店員詢問客人要加糖和奶精嗎？客人先說不要後來改說大杯要加糖，服務生加糖後，對方又說不加糖，店員委婉回答，「下次可以事先提醒我們」。
從監視器畫面看來，退錢伯責備店員態度不好，不願意賣就不要賣，退錢就好，手滑哥拿起裝著咖啡的提袋，往櫃台裡面甩，事後故意說，不小心手滑了，對不起，櫃台所有的表單、鈔票、地板都全被咖啡濺到，所幸店員沒有受傷。
店長說，便利商店打工的孩子，多是五專生或大學生，同學在玩，他們選擇打工賺錢，很捨不得他們被這樣對待。
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