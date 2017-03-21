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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：綠博活動資訊

2017-03-21

宜蘭綠色博覽會全票300元，本月31日前到4大超商、易飛網購買早鳥票，享有與宜蘭縣民同樣的220元優惠價，活動期間，7歲以下兒童、65歲以上長者、領有身心障礙手冊、持宜蘭縣政府核發的志工榮譽卡者，均免票入園。

綠博活動日期4月1日到5月14日，開放時間上午9點到下午6點，地點在冬山河生態綠洲、冬山火車站周邊農田，官網網址：http://www.greenexpo.e-land.gov.tw/。（資料來源：宜蘭縣政府，整理：記者江志雄）

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標題：〈北部〉小檔案：綠博活動資訊


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