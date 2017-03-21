〈北部〉綠博4.1啟動 鐵公路輸運免塞車
2017-03-21
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會訂於四月一日在冬山河生態綠舟開幕，宜蘭縣代理縣長吳澤成昨到園區初體驗，他指縣府將為綠博啟動鐵、公路運輸及接駁服務，請遊客多搭乘大眾運輸，享受低碳旅遊。
今年首度移師生態綠舟
「新場地新氣象！」二○○○年開辦的綠博，首屆在宜蘭運動公園舉行，之後在武荖坑風景區連辦十六年，今年首度移師生態綠舟；吳澤成說，新的活動場地屬開放空間，有利於社區參與，又鄰近冬山火車站，方便外地遊客轉搭大眾運輸，減少塞車問題。
今年綠博為期四十四天，活動場域涵蓋生態綠舟及周邊農田，合計三十二公頃，有大地藝術區、綠色聚落、綠競場、生態綠舟、水原綠境等五大主題區，設計金剛農夫地景藝術、彩繪稻田、獨木舟探險、綠舟尋寶、原住民文化體驗。
吳澤成、冬山鄉長謝燦輝等人，昨共同主持「開啟綠色源頭，啟動五大體驗區」儀式，聯手為活動代言，一行人參訪小農產品直賣所粮心聚落，品嘗小黃瓜冰淇淋、米蛋糕，並到綠色聚落的米漬屋DIY。
羅東轉運站有接駁專車
吳澤成說，綠博期間，台鐵承諾加開區間車停靠冬山火車站，遊客出站後直接進入會場，國道客運方面，國光、大都會客運將在生態綠舟增設停靠站，首都及葛瑪蘭客運部分班次延駛到生態綠洲，遊客不必轉車一票坐到底，此外，羅東轉運站備有接駁專車，行駛生態綠洲、冬山火車站，每半小時發一班車。
冬山火車站廣場目前已布置的「花枝招展」，工作團隊採園藝工法設計長頸鹿、船錨、大象、白鷺鷥等裝置藝術迎賓，活動尚未開幕，便吸引許多人拍照打卡，冬山鄉社區居民陸續在園區種稻種菜，營造可食風景，等候各界造訪。
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