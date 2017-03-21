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〈北部〉外埔漁港毀損已半年 至今未修

2017-03-21

苗縣府：修繕作業22日開標

〔記者許展溢／苗栗報導〕去年九月梅姬颱風襲台，苗栗縣後龍鎮外埔漁港敵不過當時強風豪雨，導致碼頭、木棧道塌陷等狀況，民眾投訴，毀損已半年卻未見修復，影響遊客興致。苗栗縣政府農業處漁業科說明，因細節問題，設計規劃從去年修改至上月，廿二日將開標。

苗栗縣政府去年底才遭批要推廣觀光，縣內多處景點卻不維護，連日有後龍海埔里的居民直批，附近外埔漁港木棧道部分區域塌陷，燈桿還倒塌，一根根木頭排列製成木椅也掉了好幾根。

投訴民眾表示，外埔漁港多處設施都很「落漆」，除燈桿生鏽，木棧道塌陷部分，一處處被用藍色塑膠繩圍起來，圍的亂七八糟，可說是一片凌亂。

漁業科指出，梅姬颱風造成外埔漁港東南側轉角碼頭塌陷，油庫屋頂、生態廊道天花板破損，木棧道欄杆也傾斜。

苗縣農業處漁業科表示，去年十月間顧問公司交給縣府第一次改善設計案，隨即召開審查會，並與漁會討論，認為需修正決定退回。今年一月九日顧問公司送交第一次修正版，內容仍不完善，一樣退回。

苗縣農業處漁業科說，二月十日收到第二次修正版確認無誤，才展開後續發包流程作業。

外埔漁港災修復建工程總經費約三百四十七萬元，苗縣農業處漁業科強調，設計規劃因細節有許多內容待改善，為使修繕盡善盡美，才退回要求修正兩次，加上預算書審時間較冗長，才會延遲至今。

漁業科表示，三月十日首次對外招標，廿二日開標，如順利發包，工期約四個月，便可修繕完成。

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  • 外埔漁港木棧道部分區域塌陷、燈桿倒塌，還被用藍色塑膠繩圍的亂七八糟。（記者許展溢攝）

    外埔漁港木棧道部分區域塌陷、燈桿倒塌，還被用藍色塑膠繩圍的亂七八糟。（記者許展溢攝）

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