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〈北部〉白沙屯媽祖開爐 近千信眾取香灰

2017-03-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖前晚深夜開爐，湧入近千位信眾，因去年發生將火缸內香灰全倒進正殿主爐引發爭議，被信眾抨擊破壞了二百年傳統，今年拱天宮格外慎重，首度改由值年爐主負責取火缸、倒香灰、合爐，儀式完成後，信眾爭相取香灰

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，拱天宮每年進香回來的第十二天為開爐，前晚深夜十一點十五分舉行開爐儀式，當打開神房布幔的一瞬間，睽違已久的媽祖容顏，再度展現在信眾眼前，在大家祭拜後從神龕裡取出火缸，把進香千辛萬苦所帶回的萬年香火，一一添加至各殿主爐合爐，保佑一整年的平安。

因去年發生將火缸內香灰全倒進正殿主爐引發信徒一片譁然。以往是由廟方的執事人員，今年首度改由值年爐主負責取火缸、倒香灰、合爐，再度打破傳統。

前晚開爐，拱天宮主委洪文華、苑裡鎮長杜文卿、通霄鎮代理鎮長呂廷泓等人帶領信眾參拜，大殿內擠滿取香灰信眾，有些信眾一入夜就到場卡位。

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