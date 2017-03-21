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〈北部〉竹市斥資1.35億 打造千坪動物之家

2017-03-21

明年六月完工

〔記者洪美秀／竹市報導〕為流浪毛小孩打造最舒適的新中繼站！新竹市府耗資一點三五億元，將拆除使用近廿年的動物收容所，興建更寬敞、功能更多元的「動物保護教育園區」，昨天舉行動土典禮，未來一千多坪、四層樓的園區，將讓毛小孩有寬廣的活動空間，並有展示區及認養區，且可收容犬三百九十五隻，貓一百八十一隻，是目前的五到六倍，預計明年六月完工。

新竹市長林智堅說，對動物友善的城市，也是座幸福城市，今年市府與新竹市保護動物協會合作，展開校園巡迴、舉辦五十五場生命教育課程，未來動物保護教育園區也會扮演流浪毛小孩的中繼站，且是市民與學童生命教育體驗與學習場域，並加強宣導「以認養代替購買」，協助毛寶貝找到溫暖的家。

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  • 園區示意圖。（記者洪美秀翻攝）

    園區示意圖。（記者洪美秀翻攝）

  • 新竹市動物保護教育園區舉行動土典禮，市長林智堅為流浪犬繫上寫有名字的領巾，希望牠趕快找到認養家庭。（記者洪美秀攝）

    新竹市動物保護教育園區舉行動土典禮，市長林智堅為流浪犬繫上寫有名字的領巾，希望牠趕快找到認養家庭。（記者洪美秀攝）

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