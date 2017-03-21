〈北部〉竹市斥資1.35億 打造千坪動物之家
2017-03-21
明年六月完工
〔記者洪美秀／竹市報導〕為流浪毛小孩打造最舒適的新中繼站！新竹市府耗資一點三五億元，將拆除使用近廿年的動物收容所，興建更寬敞、功能更多元的「動物保護教育園區」，昨天舉行動土典禮，未來一千多坪、四層樓的園區，將讓毛小孩有寬廣的活動空間，並有展示區及認養區，且可收容犬三百九十五隻，貓一百八十一隻，是目前的五到六倍，預計明年六月完工。
新竹市長林智堅說，對動物友善的城市，也是座幸福城市，今年市府與新竹市保護動物協會合作，展開校園巡迴、舉辦五十五場生命教育課程，未來動物保護教育園區也會扮演流浪毛小孩的中繼站，且是市民與學童生命教育體驗與學習場域，並加強宣導「以認養代替購買」，協助毛寶貝找到溫暖的家。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
桃園市府推APP 手機變行動市民卡
桃園市「市民卡」已發行七十六萬多張，市府與一卡通、悠遊卡公司及四家電信業者合作，再發行一萬五千張「行動市民卡」，透過手機APP直接申辦、下載…
網友回應
熱門新聞
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 經典賽4強今開戰╱波推新秀先發 簡森入荷關門
- 立院初審 僑委增至200人 任期減為2年
- 保瑞藥業4/19上櫃
- 金泰希疊疊樂Rain 公開恩愛秘訣
- 〈徵文啟事〉大人味玩具
- 被爆戀上富二代 Twins阿嬌有話要說
- 王治平4月開唱 王若琳唱和老爸
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 馮勝賢的最痛 「漏接高飛球」
- 蕭敬騰急著來 阿信受不了了
- 舊案除罪化／特別費養馬小九 馬獲不起訴
- 司改國是會議》大法官可審個案 不溯及既往
- 明年1月起 塑膠柔珠全禁
- 震災牆倒砸損他人汽車 法官認牆主有維護責任判賠
- 《中英對照讀新聞》Islam is the world’s fastest growing religion 伊斯蘭教是全世界成長最快的宗教
- 轉型綠能、智慧產業 勞動部為南部做了這件事...
- 美外匯報告倒數 台幣恐見2字頭
- 台股青紅燈》假投資真洗錢
- 美鑽井量增 國際油價下跌
- 張女亮身分證 否認是扮裝的白凜
- 獲救女領隊張詠芸亮身分證 否認是「白凜」
- 不滿中國禁韓令 南韓投訴ＷＴＯ
- 高市20日起一階段限水 農業用水採輪灌因應
- 《自由廣場》《真正男子漢》也可參考
- 兄弟野手、投手 「薪情」兩般樣
- 南蘇丹客機墜毀機場 傳機上44人全數生還
- 博物館日免費藝文饗宴─西班牙馬拉加
- 牙醫親善愛心院所 4/8前特定族群免掛號費
- 《自由廣場》勞基法修法四個方向
- 日首相夫人也追星！ 布袋寅泰512首登「台」
- 路燈下男童打赤膊 所長哽咽：警察叔叔會保護你
- 03/21 各報重點新聞一覽
- 中國部署東風16 我可有效攔截
- 貨運承攬賺比海運多 捷迅EPS5.27元奪冠
- 儒鴻洪鎮海：提高自製率穩住毛利
- 司改國是分組決議 釋憲表決門檻降為1/2
- 金車興建越南咖啡廠 搶攻東協罐裝黑金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉竹市斥資1.35億 打造千坪動物之家
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分