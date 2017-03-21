〈北部〉休耕補償育苗業者 每公頃最高7500元

2017-03-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年水情不佳，行政院農委會、經濟部水利署都鼓勵種稻農友一期休耕，使得育苗業者叫苦連天。農糧署北區分署宣布桃竹苗區，三月十五日前申報轉休耕，因而受影響的育苗業者，每公頃最高補助七千五百元。

農糧署北區分署表示，今年二月十日前申報種稻有案的農友，鼓勵調整耕作模式改為第一期作休耕、第二期作再考量種植水稻或其他作物，農委會給予休耕種植綠肥除給付每公頃四萬五千元，經濟部額外給予每公頃二萬五千元節水獎勵金。

但有不少育苗業者反映，因農友變更申報休耕導致已育秧苗的損失，農委會將依今年第一期作農民變更申報面積，按每公頃使用秧苗二百五十箱為上限，每箱補償卅元，核算每公頃最高補償七千五百元，以減少育苗業者損失。

農糧署北區分署統計至三月十五日，桃、竹及苗栗地區內申報變更休耕面積，桃園市約八百一十公頃、新竹縣市約三百五十公頃、苗栗縣約九百公頃。分署呼籲，位於上述地區的育苗業者務必留存相關佐證資料，以維自身權益。