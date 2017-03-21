| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉休耕補償育苗業者 每公頃最高7500元

2017-03-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年水情不佳，行政院農委會、經濟部水利署都鼓勵種稻農友一期休耕，使得育苗業者叫苦連天。農糧署北區分署宣布桃竹苗區，三月十五日前申報轉休耕，因而受影響的育苗業者，每公頃最高補助七千五百元。

農糧署北區分署表示，今年二月十日前申報種稻有案的農友，鼓勵調整耕作模式改為第一期作休耕、第二期作再考量種植水稻或其他作物，農委會給予休耕種植綠肥除給付每公頃四萬五千元，經濟部額外給予每公頃二萬五千元節水獎勵金。

但有不少育苗業者反映，因農友變更申報休耕導致已育秧苗的損失，農委會將依今年第一期作農民變更申報面積，按每公頃使用秧苗二百五十箱為上限，每箱補償卅元，核算每公頃最高補償七千五百元，以減少育苗業者損失。

農糧署北區分署統計至三月十五日，桃、竹及苗栗地區內申報變更休耕面積，桃園市約八百一十公頃、新竹縣市約三百五十公頃、苗栗縣約九百公頃。分署呼籲，位於上述地區的育苗業者務必留存相關佐證資料，以維自身權益。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園市府推APP 手機變行動市民卡

桃園市「市民卡」已發行七十六萬多張，市府與一卡通、悠遊卡公司及四家電信業者合作，再發行一萬五千張「行動市民卡」，透過手機APP直接申辦、下載…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：〈北部〉休耕補償育苗業者 每公頃最高7500元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.