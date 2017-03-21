〈北部〉趕牛犁田 新竹縣太爺撩落去

2017-03-21

〔記者黃美珠／新埔報導〕返樸歸真風颳往農業的「職場」天空？繼上週本報獨家報導新竹縣關西鎮重現「復刻版」水牛犁田風情引起迴響後，縣長邱鏡淳昨天也捲起褲管，跟年過八旬的新埔退休老里長曾國渠一起下田趕牛犁田。短短十分鐘左右的體驗，讓平時坐慣辦公桌的邱鏡淳不免氣喘吁吁。

昨天這場復古「職場」體驗活動，特別搭配展出了木做的犁、耙與碌碡三種農具。

縣長邱鏡淳說，犁是耕田翻土用的。耙則是在橫木上附鐵製或木製的平排尖齒，另一端再加上一根長柄。農夫持長柄使地面土塊平整，也能讓地上物聚攏或散開。至於「碌碡」，則是用石頭做成的圓形滾筒農具，外面加上木框，用來碾平場地或碾壓穀類。這些都是工業化、機械化之前先民從事農務的智慧。

三種傳統農具加上「水牛學校」李春信的五歲大水牛，昨天一早就在新埔鎮巨埔里前里長曾國渠的水田中登場，吸引很多人駐足圍觀，很多老農夫想起了很多早年耕種辛苦回憶，年輕人則嘖嘖稱奇「原來以前是這樣耕田」。

邱鏡淳一度披上簑衣、捲起褲管上陣，下田體驗「耕種人」的工作。邱鏡淳說，近幾年食安問題為人所重視，越來越多的青年農民返鄉從事友善耕作。在春耕、水田即將插秧的時序，希望藉由他的「撩落去」下田示範翻土、整地，讓大家也能更尊重農業、尊重土地。