〈北部〉內壢國小校舍無地基 將儘速拆除

2017-03-21

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區內壢國小屋齡逾四十年的信義樓，原本容納三年級八個班約二百廿名學生上課，學校前年七月修繕時赫然發現沒有地基，立即淨空、封樓，市府教育局、財政局、工務局和市議會教育小組昨天會勘，決議由學校儘速自行拆除，預計拆除教室十八間、廁所六間及樓梯三支。

教育局長高安邦表示，內壢國小信義樓在六十四到六十九年分次興建，因耐震力不足，前年辦理補強工程時才發現原建築沒有地基，有結構安全之虞，補強效益不彰，校方立即淨空信義樓教室，封閉不安全的區域，提醒師生避免靠近，教育局決定拆除、重建。

高安邦說，拆除信義樓後，既有的仁愛樓、和平樓的距離長，不利教學動線，校方提議規劃仁愛樓與和平樓各樓層，未來以通廊連接並設置廁所與無障礙電梯，預估總經費約二千六百萬元，由學校發包施作。