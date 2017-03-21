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〈北部〉桃園市長學子種彩稻 預約農博美景

2017-03-21

〔記者周敏鴻／新屋報導〕市長鄭文燦昨天陪同新屋區居民與桃園農工學生，一起在新屋區下埔社區活動中心旁的稻田種植秧苗，希望「孕育」一個月後，在稻田裡看到農業博覽會美麗的彩色圖騰。

鄭文燦等人捲起褲管、穿上防滑膠鞋走入稻田中，細心將秧苗一一插入。他說，用實際行動體驗農民的辛勞，將「希望」與「未來」都灌注在這片愛的土地上，插下的秧苗包括紫葉稻、黃葉稻、白條葉品系等，隨著稻穀成長，不同區域有不同顏色，巧妙構成一幅呈現稻穀、蔬果等八種作物被細心呵護的圖畫。

圖畫是美術設計師蕭青陽，為農業博覽會設計的視覺與多樣化蔬果圖騰，藉此展現稻田的生機，讓宛如彩繪大地般的美景，在東興路與台十五線交叉口迎賓，成為即將登場的農業博覽會亮點之一。

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  • 桃園市長鄭文燦（前左三）小心翼翼地插下秧苗，「孕育」農業博覽會美麗的彩色圖騰。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦（前左三）小心翼翼地插下秧苗，「孕育」農業博覽會美麗的彩色圖騰。（記者周敏鴻攝）

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