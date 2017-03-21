〈北部〉農博下月試營運 拚200萬觀光人次

2017-03-21

〔記者周敏鴻／新屋報導〕桃園農業博覽會預計四月廿二日到五月十四日登場，市府定位今年是試營運，希望創造兩百萬的觀光人次；農博辦公室主任邱品方表示，農業博覽會規劃浮島光電、光電廊道等設施，用太陽能提供園區所需電力，朝零能耗的目標努力。

農業博覽會園區的範圍在台十五線、東興路交叉口周邊，佔地約卅公頃。邱品方說，農業博覽會的園區景觀與基礎設施規劃，都考量促進地方活化、永續性建構的思維，例如構築生態草溝、月光池等，即使並非展期，仍可發揮水撲滿、雨水回收等功能，也打造遊客或居民休憩散步的好去處。

園區也規劃可以自給自足的供電設施，包括浮島光電、光電廊道等，以太陽能發電來供應園區所需的電力；邱品方說，估計每天產出的電力，足以供應非展期的園區各項設施使用。

農業博覽會的基礎設施，預計三月底前完工，四月十五日前完成八大主題展區佈展，廿二日起試營運。邱品方說，八大主題展區包括植物地景、環境教育、原民造屋、微笑牧場、農村再生、米食文化、學生創意、客家工藝。以植物地景區為例，佔地八公頃，展示桃園各地盛產的草花與蔬果，讓民眾進一步認識桃園的農特產品與農村文化。

另外，園區還規劃青創市集、輕食專賣店，讓民眾到農業博覽會好吃好逛，也提供桃園在地青農、手作文創的展售舞台，讓外界見識相關產業的軟實力。