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〈北部〉桃園區農會再傳賄選 2人交保

2017-03-21

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園區農會選舉再傳賄選情事，桃園地檢署追查發現，會員代表當選人許雪貞（六十七歲）涉嫌透過樁腳張鎮明向多名會員買票，上週五已傳喚十一人到案，其中四人坦承收賄並繳出三千元不法所得，檢方訊後將許、張兩人各以三十萬元交保候傳，這是檢調查獲桃園區農會的第三件賄選案。

會員代表許雪貞涉買票 4人坦承收賄

桃園檢方接獲檢舉情資後，主任檢察官趙燕利、檢察官吳怡蒨指揮桃園市調查處及桃園警分局偵辦，蒐證查出賄選相關事證，上週五搜索、傳喚許雪貞、張鎮明二人，並帶回九名農會會員。

檢調追查，許雪貞參選會員代表，選前涉嫌透過張鎮明以每票三千元向有投票權的會員買票，她後來當選，檢調查出有九人收賄，約談後有四人坦承，其餘多人見東窗事發，也紛紛坦承並繳出賄款，檢察官複訊後認為許、張兩人涉嫌，諭知各三十萬元交保。

檢調偵辦桃園區農會賄選案，先前已偵辦二件，分別為會員代表當選人李建和涉嫌透過樁腳李讚星、廖心富，以每票五千元的代價行賄會員，檢調偵辦時有五名會員坦承收賄，並繳回各五千元的賄款，三人分被交保候傳。

另外，參選會員代表失利的吳有義，涉嫌透過宗親大老吳長藤以每票六千元向會員買票，檢調傳訊時二人雖否認，但有三名會員坦承收錢並繳回賄款，二人也被交保。

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