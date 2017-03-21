〈北部〉桃園市府推APP 手機變行動市民卡
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市「市民卡」已發行七十六萬多張，市府與一卡通、悠遊卡公司及四家電信業者合作，再發行一萬五千張「行動市民卡」，透過手機APP直接申辦、下載後，手機就是市民卡，有電子錢包、票證、借書證等多項功能，拿來搭乘機場捷運還可參加抽獎。
與4電信業者及一卡通、悠遊卡合作
市長鄭文燦表示，市府在一○四年十二月曾發行一千張「行動市民卡」 廣受好評，今年擴大發行一萬五千張，與一卡通票證公司、悠遊卡公司（預計六月發行），以及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信（預計六月發行）、亞太電信（預計六月發行）等業者合作，藉由「跨電信業者」的TSM平台，只要是4G門號，市民或桃園市大專院校學生就能透過所屬電信業者的錢包APP下載，不用臨櫃申請，直接把市民卡載入手機使用。
鄭文燦說，「行動市民卡」功能與實體市民卡相同，可以當員工卡、學生證、借書證、識別證、小額消費、繳納規費、租借YouBike、搭乘捷運及公車等，目前也與廿一個社區的門禁卡結合，一卡多用途，也不容易遺失。
搭機捷可抽獎 下載APP送好禮
市府也配合機場捷運通車推出抽獎活動，市府副秘書長暨研考會代理主委邱俊銘表示，即日起至三月廿七日持市民卡搭乘機捷，三月廿八日將抽出六名得獎者，每人各得英國樂團Cold Play四月十一日演唱會門票一張；即日起至四月三十日持市民卡搭乘機捷，四月五日、五月五日各抽一百名，送二十吋登機箱。
七月底前完成申辦，五到八月每月抽出五百名機場捷運一日套票；下載市民卡APP，還可以玩刮刮樂，獎項包含GARMIN腕式心率智慧手環（限量三支）、超商咖啡兌換券等禮物；前一千名至中華電信申辦成功者，再送機場捷運一日套票。
研考會資訊中心主任閻俊如表示，無論是否申辦過實體市民卡，都可以申辦「行動市民卡」，除了電子錢包的功能獨立，其它功能會予以整合，實體、行動兩張卡都能持續使用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
桃園市「市民卡」已發行七十六萬多張，市府與一卡通、悠遊卡公司及四家電信業者合作，再發行一萬五千張「行動市民卡」，透過手機APP直接申辦、下載…
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 小球帶動跳 演唱會秒變健身房
- 兄弟野手、投手 「薪情」兩般樣
- 印地安泉網賽》35歲費爸宰小瓦 最老名人賽冠軍
- 張獻忠逾萬寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- 小額交易 金管會仍研議
- 經典賽4強今開戰╱洛克掛帥抗日 菅野領軍禦美
- 南蘇丹客機墜毀機場 傳機上44人全數生還
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 洋將一決勝負 有機會大戰7回
- 路燈下男童打赤膊 所長哽咽：警察叔叔會保護你
- FBI證實 調查川普團隊與俄關係
- 西非迦納瀑布意外 至少20人慘被斷木砸死
- 澎湖公車撞雨遮木頭插窗 20餘名乘客虛驚一場
- 印尼政策轉彎 家庭幫傭禁輸令解除
- 糯米糰隔空錄音 練團操球技
- 匯損傷獲利？ 壽險業沒在怕
- 抗川普 德日加速推歐日FTA
- 歐盟接招 英國29日啟動脫歐程序
- 傅崐萁是那招？2018參選區從雙北談到高雄
- 蔡︰ 「台日友好」 大家已琅琅上口
- 司改國是會議》大法官可審個案 不溯及既往
- 乍暖還寒 北台今低溫降到15度
- 消基會抽查LED燈 4款有觸電風險
- 1.5公噸豆腐鯊誤闖定置漁網 業者佛心野放
- 律師猝死 閨密門添話題
- 核銷疑造假 3億國旅補助2個月搶光
- 叫我第1名！彰縣消防局台灣車禍救援挑戰賽奪冠。
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 PRC missiles aimed at Taiwan: MND
- 美外匯報告倒數 台幣恐見2字頭
- 台港合作阻詐騙 跨海追回260萬
- 五月天「員工」抗議不公 集體要求「補班」
- 獅今亮新衫 兄弟不換裝
- 史上最痛苦捉姦 夫隔牆聽叫床忍一夜
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC weighing fab site options
- 日本「阿淺」大學 擬收跨性別學生
- 獨家》台港合作阻詐 船長追回260萬辛苦錢
- 被爆戀上富二代 Twins阿嬌有話要說
標題：〈北部〉桃園市府推APP 手機變行動市民卡
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email