〈北部〉桃園市府推APP 手機變行動市民卡

2017-03-21

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市「市民卡」已發行七十六萬多張，市府與一卡通、悠遊卡公司及四家電信業者合作，再發行一萬五千張「行動市民卡」，透過手機APP直接申辦、下載後，手機就是市民卡，有電子錢包、票證、借書證等多項功能，拿來搭乘機場捷運還可參加抽獎。

與4電信業者及一卡通、悠遊卡合作

市長鄭文燦表示，市府在一○四年十二月曾發行一千張「行動市民卡」 廣受好評，今年擴大發行一萬五千張，與一卡通票證公司、悠遊卡公司（預計六月發行），以及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信（預計六月發行）、亞太電信（預計六月發行）等業者合作，藉由「跨電信業者」的TSM平台，只要是4G門號，市民或桃園市大專院校學生就能透過所屬電信業者的錢包APP下載，不用臨櫃申請，直接把市民卡載入手機使用。

鄭文燦說，「行動市民卡」功能與實體市民卡相同，可以當員工卡、學生證、借書證、識別證、小額消費、繳納規費、租借YouBike、搭乘捷運及公車等，目前也與廿一個社區的門禁卡結合，一卡多用途，也不容易遺失。

搭機捷可抽獎 下載APP送好禮

市府也配合機場捷運通車推出抽獎活動，市府副秘書長暨研考會代理主委邱俊銘表示，即日起至三月廿七日持市民卡搭乘機捷，三月廿八日將抽出六名得獎者，每人各得英國樂團Cold Play四月十一日演唱會門票一張；即日起至四月三十日持市民卡搭乘機捷，四月五日、五月五日各抽一百名，送二十吋登機箱。

七月底前完成申辦，五到八月每月抽出五百名機場捷運一日套票；下載市民卡APP，還可以玩刮刮樂，獎項包含GARMIN腕式心率智慧手環（限量三支）、超商咖啡兌換券等禮物；前一千名至中華電信申辦成功者，再送機場捷運一日套票。

研考會資訊中心主任閻俊如表示，無論是否申辦過實體市民卡，都可以申辦「行動市民卡」，除了電子錢包的功能獨立，其它功能會予以整合，實體、行動兩張卡都能持續使用。