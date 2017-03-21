〈北部〉花蓮榮家餘裕床位 開放一般長輩入住
2017-03-21
安養床位每月不到一萬二
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮榮家首度開放餘裕床位，供年滿六十五歲非榮民身分的長者登記，每人每月安養費用最低僅需一萬一千五百五十元，另還提供雙人房，方便夫妻一同入住，上月才剛釋出廿四個安養床位，目前已有廿一人登記，未來可望再擴大服務範圍，配合法令政策共享照護資源。
花蓮榮家六十四年來僅收容具有榮民資格的長者，但隨著老兵凋零，床位陸續空缺，上月中旬首度開放一般民眾登記入住，現階段將先安排能夠自理生活起居的長者登記，後續再視試辦狀況開放「養護床位」及「失智床位」。
另闢二床同房的夫妻房
花蓮榮家入住費用因比坊間養護中心便宜，公告一出立刻受到廣大迴響，首批開放廿四個床位，截至昨日已有廿一人登記，其中還打破性別限制，另闢二床同房的獨立「夫妻房」，邀請夫妻一同入住，共享退休生活。
養護床位每月二萬二千元
目前第一階段開放的「安養床位」，每人每月含伙食費定價約在一萬一千五百五十元，即將施行的「養護床位」，因生活起區需要他人照顧，每月含伙食費需負擔二萬二千元，另經醫師診斷為失智症中度以上，且生活可自理者，則能入住「失智床位」，每月含伙食費約三萬二千元。
花蓮榮家主任戴家興說，占地九公頃的花蓮榮家，環境清幽、林木茂密，宛如是座養生村，因位於美崙地區，長輩們還可遠望中央山脈，生活相當愜意，目前床位陸續開放登記中，非榮民身分的六十五歲長者，已可提出登記入住。
他強調，花蓮榮家目前共有三百六十三位榮民，核定床位總計四百八十床，現階段除提供友善無障礙的空間外，還設有保健組及開辦各科門診，盼能滿足長者最需要的醫療保健。
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