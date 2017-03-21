〈北部〉收到洪秀柱連署書 賴進坤︰被吃豆腐

2017-03-21

賴去年接待陳菊被洪開除黨籍

〔記者游太郎／花蓮報導〕去年十一月底，國民黨中常會被開除黨籍的花蓮縣議會議長賴進坤，竟然收到洪秀柱的「中國國民黨主席選舉候選人連署書」，讓賴進坤「好氣又好笑」，尷尬地說「早知如此又何必當初呢？」

洪陣營︰作業疏失 向議長致歉

「洪秀柱花蓮連署作業中心」人員獲悉大吃一驚，強調是依據本屆總統連署資料寄發，純屬作業疏失，並向議長賴進坤表達歉意！

去年十一月廿三日，受到媒體高度報導與關注花蓮縣議會議長賴進坤開除黨籍案，國民黨中常會中，不少中常委發言替賴進坤緩頰，並呼籲黨中央要審慎面對，但洪秀柱仍決定開除賴進坤，並表示「揮淚斬馬謖，最痛苦和難過的人就是她」，國民黨開除賴進坤黨籍的決定，也在地方上引發不同意見。

賴進坤是在去年花蓮市長補選期間，接待民進黨籍高雄市長陳菊等人，被國民黨花蓮縣黨部提報違紀，並建請黨中央開除黨籍，賴進坤當時極力解釋，強調他擔任宜蘭同鄉會理事長，基於人之常情及禮貌接待鄉親，但被放大解讀為違紀輔選，相當地冤枉及無情，沒想到為了選舉，連做人基本的人情義理都要拋棄，讓他始料未及。

事隔三個多月，賴進坤竟然收到「黨主席選舉候選人連署書」，還是連任的洪秀柱寄來的，信函正面註明「賴進坤同志鈞啟」，他的家人收到後，感到「好氣又好笑」，大嘆賴進坤被中常會開除黨籍，媒體曾大幅報導過，而且洪秀柱還說過，開除賴的黨籍是「揮淚斬馬謖」，現在怎好意思再要求連署！

賴進坤的支持者說，去年底執意把賴進坤開除黨籍，事隔沒多久，又寄連署書要人家連署，國民黨主席洪秀柱陣營連署作業太粗糙、實在太離譜了。

賴進坤則尷尬地說，如果沒被開除黨籍，一定會全力為洪主席來連署，但事情都過去那麼久了，現在好像又被打了一巴掌，有被吃豆腐的感覺！