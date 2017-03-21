〈北部〉海岸管理法小檔案

2017-03-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣四面環海，過去隨著人口成長、經濟發展與國防管制放寬，沿海地區空間利用漸趨多元，但各目的事業開發計畫未能整合考量海岸土地及資源特性，屢見海岸土地競用、超限利用、不當利用等情事，使海岸多功能利用、資源維護、生態棲地保存、生物多樣性維護、國土保安等均面臨重大威脅。

內政部於一○四年頒定「海岸管理法」，並依法研訂「整體海岸管理計畫」，綜整海岸管理之課題與對策、落實海岸地區之規劃管理原則、協調相關目的事業主管機關之分工，指導相關計畫修正或變更，以有效指導海岸土地的利用方向，達成維繫自然系統、確保自然海岸零損失、因應氣候變遷、防治海岸災害與環境破壞、保護與復育海岸資源等目標。

苗栗縣有竹南、後龍、通霄、苑裡等四個沿海鎮及西湖、造橋兩個鄰海鄉，都有被劃為海岸地區。