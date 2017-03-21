| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉海岸管理法小檔案

2017-03-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣四面環海，過去隨著人口成長、經濟發展與國防管制放寬，沿海地區空間利用漸趨多元，但各目的事業開發計畫未能整合考量海岸土地及資源特性，屢見海岸土地競用、超限利用、不當利用等情事，使海岸多功能利用、資源維護、生態棲地保存、生物多樣性維護、國土保安等均面臨重大威脅。

內政部於一○四年頒定「海岸管理法」，並依法研訂「整體海岸管理計畫」，綜整海岸管理之課題與對策、落實海岸地區之規劃管理原則、協調相關目的事業主管機關之分工，指導相關計畫修正或變更，以有效指導海岸土地的利用方向，達成維繫自然系統、確保自然海岸零損失、因應氣候變遷、防治海岸災害與環境破壞、保護與復育海岸資源等目標。

苗栗縣有竹南、後龍、通霄、苑裡等四個沿海鎮及西湖、造橋兩個鄰海鄉，都有被劃為海岸地區。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園市府推APP 手機變行動市民卡

桃園市「市民卡」已發行七十六萬多張，市府與一卡通、悠遊卡公司及四家電信業者合作，再發行一萬五千張「行動市民卡」，透過手機APP直接申辦、下載…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：〈北部〉海岸管理法小檔案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.