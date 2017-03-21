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〈北部〉石門水庫加強清淤 3成2仍淤積

2017-03-21

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫集水區從去年十二月起，因降雨不多導致水情告急，水位下滑後也是清除淤積的最佳時機，北區水資源局今年上半年的清淤目標從原先規劃的四十六萬立方公尺，增加到六十九萬立方公尺，去年十一月淤積量還有一億○一一八萬立方公尺，截至今年二月已降為一億○○八六萬立方公尺，仍佔水庫蓄水量卅二．六％，也就是有近三分之一的比例淤積。

上半年清淤目標增至69萬立方米

水利署北區水資源局局長江明郎指出，石門水庫從民國八十八年的九二一地震後，集水區有大範圍的土石鬆動，九十三年的艾利颱風又帶來二七八八萬立方公尺的淤積量，颱風暴雨沖刷造成水庫淤積愈來愈多，石門水庫每年平均的入砂量多達三四二萬立方公尺，每年平均清淤量二五四萬立方公尺（含水力排砂一九○萬立方公尺、阿姆坪六十四萬立方公尺），清淤的速度趕不上淤積，淤砂清不勝清。

江明郎說，石門水庫清淤工作包括陸挖、壩前抽泥浚渫工程和水力排砂三項方式，陸挖集中在羅浮橋下、義興壩攔砂壩，水力排砂清淤是利用颱風洪水期間透過底孔排砂，每年汛期排砂約一百萬立方公尺，依無價料浚渫及清運成本估算，可減少約五億元的清淤成本，減少國庫支出，對水庫永續經營大有助益。

規劃建石門水庫阿姆坪防淤隧道

北水局正在規劃興建石門水庫阿姆坪防淤隧道，預計一一一年完工，屆時每年可再增加六十四萬立方公尺的清淤量。

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  • 抽泥船浚渫工程清淤。（記者李容萍攝）

    抽泥船浚渫工程清淤。（記者李容萍攝）

  • 把握枯水期清出庫容量，石門水庫上游加強陸挖清淤目標量。（記者李容萍攝）

    把握枯水期清出庫容量，石門水庫上游加強陸挖清淤目標量。（記者李容萍攝）

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