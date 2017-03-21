〈北部〉5大產業一例一休衝擊大 桃市府將專案輔導
2017-03-21
〔記者邱奕統／桃園報導〕勞基法修正後，包含一例一休、特別休假、休息日加班費計算等都有變革，市府勞動局指出，這對客運業、運輸物流業、餐飲服務業、百貨零售業、機械製造業的衝擊比較大，將進行專案輔導，讓勞、資雙方了解修正內容，落實企業管理制度。
勞動局表示，勞基法修正後，各產業都受到影響，客運業等五大產業都屬於人力密集產業，影響更深，業者普遍反映在一例一休上路後，面臨人力調度的困難，例如客運、運輸物流業反映司機排班困難，餐飲服務、百貨零售服務也人力不足，機械製造業也有缺工問題。
勞動局說，勞基法修正後，一月至三月為宣導期，四月至六月為輔導期，針對這五大產業提前啟動專案輔導，已召開三十八場宣導會，向勞資雙方說明修法重點與內容，並就工時、加班費計算等變革，輔導企業符合法規的規定，降低衝擊，例如事業單位有人力缺額問題，就輔導增補人力。
勞動局說，已印製新制的勞基法文宣，提供給各事業單位參考，並在勞動局網站成立「新修正勞動基準法專區」，提供修法後的各項資訊供民眾查詢。
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