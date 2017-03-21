〈北部〉國民黨議員促暫停一例一休 鄭文燦︰助產業調適

2017-03-21

〔記者邱奕統／桃園報導〕一例一休爭議不斷，南投縣拋出抵制話題，桃園市議會國民黨黨團昨天召開記者會表示，桃園市是工商大市，一例一休影響範圍很廣，勞基法修正後配套不足，已淪為政府、勞方、資方「三輸」法案，要求市長鄭文燦硬起來，在中央修正完善前應暫停實施。

鄭文燦回應說，勞基法是法律，效力及於全國各縣市，單一縣市沒有豁免權，但他一向主張修法後必須有充分的調適期，甚至是法令的務實解釋，讓勞、資雙方都可以接受。

市長︰找出三方可接受的新方案

他表示，桃園是工商重鎮，勞基法修改的影響廣泛，一例一休應該要細緻化，才能適合產業的需求，勞動部擬定的施行細則也必須務實彌補法律的缺口，並評估如何讓一例一休從三方不滿意的泥淖，變成三方都可以接受的新方案。

鄭文燦說，市府勞動局從勞基法修法至今，已辦理三十八場次的座談會，有二千五百多家企業參與，目的就是貼近工作場所的需求，並彙整勞資雙方意見提供給勞動部參考，讓法規更細緻務實，更能夠落實在不同的產業，協助產業調適並落實勞動保護。

國民黨團書記長徐玉樹、執行長梁為超與多位黨籍市議員指出，經濟不景氣，一例一休匆促上路後，不但增加資方的成本負擔，資方為了節省成本並配合法令，只得減少員工加班，結果又造成勞工的收入減少，另一方面也將成本轉嫁到消費者身上，例如運輸、餐飲等各行各業紛紛調漲價格，造成消費者的負擔加重。

藍議員促硬起來保障市民權益

國民黨籍議員表示，一例一休已造成民怨四起，桃園是工商大市，受到的衝擊更廣，呼籲身為直轄市長的鄭文燦要為市民爭取權益，積極向中央強烈表達執法困難，促使中央儘速補救，若中央不理會，桃園市就該硬起來宣布「拒絕執行」，以保障市民權益。