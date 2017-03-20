〈台北都會〉洪邀學者評馬 郝批內鬥內行
2017-03-20
〔記者張議晨／台北報導〕國民黨主席洪秀柱主導成立的孫文學院，近期將邀學者評價前總統馬英九功過。國民黨副主席郝龍斌昨出席政見座談會時指出，國民黨最重要的是要改變「內鬥內行，外鬥外行」的糟糕文化，應團結一致對抗民進黨。
郝龍斌昨在士林區自辦政見座談會，台北市議會議長吳碧珠也到場力挺。吳碧珠稱，黨主席選舉有六組人參選，兄弟爬山、各自努力，不要怕會分裂，選後會更團結。她還要士林黨員「故鄉人支持故鄉人」，表態挺郝參選黨主席。
因前副總統、黨主席參選人吳敦義日前舉辦團結誓師大會，國民黨各方人馬齊聚，前總統馬英九也到場站台，聲勢明顯高過郝龍斌。郝表示，大家都忽略馬總統特別說的二件事，一個是人頭黨員、一個則是黨內互打，為了黨的團結和形象，一定要注意這兩件事。
郝強調，選黨主席不是在「黨內互打、拉人頭黨員」，這樣國民黨絕對會完蛋。郝說，誰在拉人頭黨員、攻擊黨內候選人，不僅要讓大家知道，還不要支持他。
郝酸柯「媽寶」：說不定柯媽更適合做市長
不過，回到老家士林辦理座談，郝仍不忘再酸市長柯文哲是「媽寶」，他說，柯常把問題推給他跟馬英九，聽說最近還請媽媽打電話給里長請安。郝諷刺，「說不定他媽媽比他更適合做市長，最起碼她（指柯媽）會跟基層聯繫。」
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