〈台北都會〉《市議員選戰》藍票倉不再 大安文山「新人激戰」

2017-03-20

〔記者何世昌／台北報導〕大安文山區是藍營大票倉，但二○一四市議員選舉，民進黨簡舒培、王閔生以新人之姿成功突圍。如今第三勢力抬頭，時代力量、社民黨將派新人角逐，國民黨則為了翻轉「內鬥內行，外鬥外行」形象醞釀「交棒」新人，民進黨則挑戰「護盤」，大安文山區儼然從「藍營大票倉」，化為各方人馬的「新人激戰區」。

大安文山區共十三席，國民黨囊括七席、新黨一席。民進黨則包辦五席，其中，王閔生、簡舒培頂著「新人光環」，分別以第三名、第五名出線。

如今政治時空環境改變，民進黨新人變「舊人」。簡舒培表示，過去頂著「新人光環」享有配票優勢，如今只能加強問政、形塑個人形象，讓民進黨能成功「護盤」、不掉席次。

國民黨部分則因市議員李慶元退黨而釋出一席，且黨內醞釀世代交替，不少新人表態參選，包括李新之子李柏毅、厲耿桂芳姪女耿葳、郝龍斌黨主席競選辦公室發言人金大鈞、上屆競選議員落選的王致雅均將角逐。

另外，社民黨將派出征戰立委失利的苗博雅投入議員選舉；時代力量則計畫派出發言人吳崢，或苗博雅的前女友林穎孟迎戰。

耿葳現勤跑基層、金大鈞已組競選團隊、王致雅在文山區設立服務處，並頻下臉書廣告；苗博雅則擔任直播節目主持人。各路人馬提前準備，下屆大安文山區將從「藍營大票倉」變為「新人激戰區」。