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〈台北都會〉北捷WiFi年底啟用 行控中心繼續「瞎」

2017-03-20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北捷運公司計畫在今年十二月，讓捷運路線全面提供無線網路（Wi-Fi）服務，但市議員何志偉指出，行控中心仍無法與車廂內的監視系統連線，「瞎」了很久，既然北捷推動全面Wi-Fi，卻不做行控中心連線，痛批政策只做半套，應該一併擴充Wi-Fi的公共效益性服務，北捷允諾，會進一步評估研究。

北捷松山新店線僅有兩班「捷運Wi-Fi 230」列車，提供免費無線網路，只要列車有「230」標誌與「230」開頭的Wi-Fi熱點名稱，就可以用Taipei Free或Facebook帳號登入，每次免費上網半小時，最高上下載頻寬平均為3Mbps。

台北市長柯文哲上月試乘桃園捷運時，力讚桃捷的Wi-Fi贏北捷，並下令北捷公司在今年底前，完成建置無線網路的服務。

議員批只做半套

何志偉調閱資料，發現北捷將以「無償出借」場地方式，讓廠商提供列車車廂免費上網服務是採4G轉Wi-Fi技術，發現該技術可行，因此將對外招商，讓廠商負擔上網相關設備，北捷等於是零出資。

不過，何志偉直言，既然上網技術可行，民眾能在列車車廂上網，反觀監控全捷運系統的行控中心，卻不能做到與車廂即時影像傳輸，只要將無線上網技術導入，就可以讓行控中心即時掌握車廂的狀況，北捷遲遲不做，讓行控中心繼續「瞎」下去。

他說，台南市公車都推出4G智慧公車服務，讓監視器畫面回傳到監控中心，北捷也該擴充Wi-Fi的服務功能。

北捷：技術待克服

對此，北捷表示，監視畫面的影像傳輸會占用大量的頻寬，也無法保證Wi-Fi能將所有影像百分百回傳，因此暫不推動，但未來若有精進的技術會克服，持續評估。

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