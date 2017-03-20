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〈台北都會〉廠商低價搶標 影響清潔品質

2017-03-20

〔記者張議晨／台北報導〕北市環保局去年針對公廁環境開罰廿七件，以被環保局開罰最多的公園處來說，北市九十八處公園，除部分公園公廁是由環保局移交過來的十餘位廁工負責清掃外，多數公廁則委由清潔公司清理。不過因標金是採「天數」計算，一天最多約千元上下，且以價格最低者得標，廠商經常會低價搶標，一名不具名公廁清潔包商就坦言，低價搶標利潤太少，若碰到人潮多的假日或活動日，沒有多請人，就會影響到公廁清潔品質。

經常在公園出入的民眾表示，這些委外清潔公司有時就跟公務員一樣，公務員上班他們才打掃，公務員下班他們就不掃了，假日人潮多的時候，反而不打掃，等公務員週一上班時掃乾淨即可，這就是低價搶標的結果。

公園處指出，過去公廁清潔都採最低價標，考量低價標影響清潔品質，且得標者良莠不齊，未來公廁清潔會改用最有利標，並採榮星公園的整體委外方式，將公園環境及公廁清潔交由單一公司負責。

不過，每日進出站人潮多的捷運公司，則在合約內規定打掃頻率，各站還有內部稽核機制，確保車站維持整潔。

北捷行政處副處長黃景南表示，各車站內廁所每小時至少清潔一次，且隨時都有清潔員在旁待命；此外，各站站務人員也會跟著巡視，並不會因採低價標的方式就影響清潔品質，且清潔若不確實，就會扣點，最嚴重甚至會依合約罰款。

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  • 捷運公司車站因有清潔人員隨時巡檢，力保廁所不髒、不臭。（資料照，台北捷運公司提供）

    捷運公司車站因有清潔人員隨時巡檢，力保廁所不髒、不臭。（資料照，台北捷運公司提供）

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