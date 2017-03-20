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〈台北都會〉《北市》髒亂公廁挨罰 7成歸市府管

2017-03-20

中央藝文公園 屢罰未改善

〔記者張議晨、黃建豪／台北報導〕逛街、出遊遇到內急，最怕碰到環境髒亂的公廁。台北市環保局去年針對公廁髒亂共開罰廿七件，其中有十八件屬市府相關單位管理的公廁，占受罰比率近七成，涵蓋殯儀館、公園、市場、捷運站等，其中又以華山特區旁的中央藝文公園及環南市場最髒，分別被開罰四件及二件。

北市環保局近年針對全市公廁進行評鑑，並分為餐廳、百貨、戲院、學校等十四種類別，評鑑則有特優、優等、普通、加強、改善五個等級。環保局資循科長崔浩志說，如果公廁地板濕滑、積垢，就會扣分處理，如果設備損壞沒弄好，因會讓民眾觀感不佳，評比會直接列為「普通」，並開罰一千二百元。

市府列管髒亂率 連年增加

北市目前列管一萬五千多座公廁，髒亂比率卻「不減反增」，以前年來說開罰十八件，有九件屬市府相關單位，比率為五成，去年開罰廿七件，甚至有六十六％都是屬市府相關單位，包括環南市場、二殯、雙連站、二二八公園等，都因公廁環境不及格而受罰。

實際走訪中央藝文公園公廁，廁所地上除積水外，也不時傳出異味，外圍子母車也塞滿垃圾，即使去年開罰多次，環境迄今仍未明顯改善。

公園處：加密清潔排程人力

對此，公園處回應，一般公廁整潔不會有問題，但中央藝文公園時常舉辦活動，且旁邊正巧為計程車站，很多司機在此，使用頻率就高，這部分內部已經討論，會要求委辦廠商在活動舉辦期間加密清潔排程或人力。

崔浩志坦言，有些地方公廁要維持乾淨狀態確實很困難，以市場來說，許多市場「先天」環境就較為潮濕，民眾、攤商往來踩踏，再進入公廁，就容易使地板濕滑、髒亂。

不過，崔浩志強調，公廁開罰標準都是依照品質提升檢查表的各項目進行評分，各單位只要照評分表上內容清掃，都能達到不髒、不濕、不臭的標準。

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  • 北市府所屬單位管理公廁告發一覽表

    北市府所屬單位管理公廁告發一覽表

  • 華山特區旁的中央藝文公園男女公廁，去年因環境髒亂，被環保局開罰四次。（記者張議晨攝）

    華山特區旁的中央藝文公園男女公廁，去年因環境髒亂，被環保局開罰四次。（記者張議晨攝）

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