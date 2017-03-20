〈台北都會〉新莊棒球場 明年可望委外經營
2017-03-20
〔記者李雅雯／新北報導〕新莊棒球場將循「促進民間參與公共建設法」委外經營，將採ＲＯＴ模式（Reconstruction-Operation-Transfer），挹注民間資源。主辦單位新北市政府體育處日前已召開可行性評估公聽會，廣納意見與地方溝通。體育處預計最快上半年可完成招商，倘若順利，將在「二○一七台北世界大學運動會（世大運）」結束後完成點交程序，明年一月一日廠商可正式進駐。
新北市政府體育處長洪玉玲表示，招商程序和點交作業可以拆開進行，點交工作將在世大運結束後進行，期待上半年就可確定廠商；目前包括新北市內各個國民運動中心都是循促參方式經營，引進民間資源，讓場館整體的服務品質、硬體設備再升級，也減低政府維護管理的負擔。
在日前舉行的可行性評估公聽會上，民眾所提疑問，體育處也提出數點回覆。並指出，未來招商文件將優先考量市民的優惠，且提供公益時段給符合資格的團體使用；棒球場全館空間委外後，體育處辦公空間將遷到板橋第一運動場。
新莊棒球場在民國八十六年十月啟用，民國九十四年再擴建，現有觀眾座位席數有一萬二千五百席。新莊棒球場是北部地區重要棒球賽事場地，中華職棒明星賽、總冠軍賽多次在此舉行；即將舉行的世大運棒球賽事也選定在此舉辦。
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