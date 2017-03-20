| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉新莊棒球場 明年可望委外經營

2017-03-20

〔記者李雅雯／新北報導〕新莊棒球場將循「促進民間參與公共建設法」委外經營，將採ＲＯＴ模式（Reconstruction-Operation-Transfer），挹注民間資源。主辦單位新北市政府體育處日前已召開可行性評估公聽會，廣納意見與地方溝通。體育處預計最快上半年可完成招商，倘若順利，將在「二○一七台北世界大學運動會（世大運）」結束後完成點交程序，明年一月一日廠商可正式進駐。

新北市政府體育處長洪玉玲表示，招商程序和點交作業可以拆開進行，點交工作將在世大運結束後進行，期待上半年就可確定廠商；目前包括新北市內各個國民運動中心都是循促參方式經營，引進民間資源，讓場館整體的服務品質、硬體設備再升級，也減低政府維護管理的負擔。

在日前舉行的可行性評估公聽會上，民眾所提疑問，體育處也提出數點回覆。並指出，未來招商文件將優先考量市民的優惠，且提供公益時段給符合資格的團體使用；棒球場全館空間委外後，體育處辦公空間將遷到板橋第一運動場。

新莊棒球場在民國八十六年十月啟用，民國九十四年再擴建，現有觀眾座位席數有一萬二千五百席。新莊棒球場是北部地區重要棒球賽事場地，中華職棒明星賽、總冠軍賽多次在此舉行；即將舉行的世大運棒球賽事也選定在此舉辦。

廣告
  • 新莊棒球場是北部地區重要棒球賽事場地，中華職棒明星賽、總冠軍賽多次在此舉行，觀眾座位席數有一萬兩千五百席。（記者李雅雯攝）

    新莊棒球場是北部地區重要棒球賽事場地，中華職棒明星賽、總冠軍賽多次在此舉行，觀眾座位席數有一萬兩千五百席。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
新莊棒球場 明年可望委外經營

新莊棒球場將循「促進民間參與公共建設法」委外經營，將採ＲＯＴ模式（Reconstruction-Operation-Transfer），挹注…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：〈台北都會〉新莊棒球場 明年可望委外經營


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.