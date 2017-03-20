〈台北都會〉淡水民生停車場 預計7月試營運

2017-03-20

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市淡水區交通不時塞爆，再加上竹圍地區附近停車位一位難求，汽車常違規臨停路旁，更造成當地交通大打結，新北市交通局斥資一．六億元興建淡水民生立體停車場，歷經兩年多的工程，預計最快七月試營運，屆時可有效紓解竹圍一帶的停車問題。

交通局技正金肇安指出，竹圍地區周邊大部分是無停車場的老舊建物，當地停車供給長期無法滿足民眾需求，更時常有車輛違停路旁，導致當地交通壅塞，再加上往返淡水車流量大，為有效疏導，交通局才規劃於距竹圍捷運站兩百公尺處的民生路上興建立體停車場。

收費方式尚未訂定

金肇安表示，淡水民生立體停車場共地上九層、地下一層，有一百三十四個汽車位、七十五個機車位，目前結構體、外觀已大致完成，剩下申請使用執照、接水接電、營運廠商招標等作業，預計七月就能對外試營運，收費則由營運廠商視市場機制、地方需求訂立。

民生里長陳李明緣說，在地里民長年苦於停車位難求，只能承租較貴的私人停車場，附近又有馬偕紀念醫院淡水分院，常常有求診病患隨意臨停，道路兩旁商家林立，再加上汽機車亂停，讓居民車輛進出苦不堪言，猶如參加障礙賽，地方都相當期待停車場啟用。