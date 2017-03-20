〈台北都會〉沼氣發電

2017-03-20

沼氣發電系統指利用一般廢棄物、一般事業廢棄物、廢（污）水或污泥，經厭氧消化處理後，產生的沼氣轉換成電力使用，包括沼氣純化設施、沼氣發電機組等發電系統，屬於再生能源一環。

行政院為推廣養豬場沼氣發電計畫，以飼養5000頭以上養豬場優先辦理，除提供業者低利貸款、補助外，電價躉購費率由原本每度3.92元提高至每度5.0087元，增加誘因。

（資料來源：經濟部能源局、農委會，整理：記者賴筱桐）