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〈北部〉謝哲青返鄉 拍片分享花蓮之美

2017-03-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕暢銷作家謝哲青返鄉為花蓮縣拍攝一支長約三分鐘的形象短片，介紹花蓮的大山大海，暢談「旅行本質」，昨天舉辦首映會，還分享新書《星空吟遊》的創作花絮，吸引近千名粉絲爭睹，直呼「好想跟著偶像旅行去！」

謝哲青來自花蓮光復鄉，擁有四分之一阿美族血統，小學時舉家搬至高雄求學，工作後曾在城市迷失自我，直到返回故鄉花蓮擔任太魯閣國家公園的巡山員後，開啟了登山的興趣，也找到旅行的座標與意義。

他說，踏遍五大洲、一百零三個國家，旅行的本質不僅在於啟蒙，也在於傳承，透過發現、蒐集動人的故事，再藉由述說傳達屬於這個世界獨特的美麗，因此，不管走到哪裡，來自百萬年外的星光，永遠都會陪伴著大家。

謝哲青日前也與十名導演、攝影師進駐花蓮多日，拍攝了一支行銷短片，昨天首映，介紹花蓮七星潭、太魯閣、鯉魚潭及東大門夜市等知名景點。他說，除了一解鄉愁，更盼透過影片上網分享，讓全世界的人都能看見最美的花蓮。

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