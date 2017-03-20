| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉世界機器人大賽 花蓮隊拚美夢

2017-03-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「FIRST機器人大賽台灣選拔賽」甫在高雄科工館落幕，花蓮縣十二名國小至高中生組成的「我愛大白貓隊」，成功擊敗全台九十支隊伍，抱回亞軍副隊長獎，四月二十三日更將與台中隊一起代表台灣，進軍美國聖路易參加世界大賽，和全球千名好手以「機器人」較勁！

我愛大白貓隊由明義國小、國風國中、海星國中、花蓮高工與花蓮高中等校學生組成，歷經一年籌備，只花三十萬元，打造出重達二十公斤的機器人，極具精密程式設計的機械手臂，可將壘球大的原子球精準投入指定處，還可瞬間舉起重達一公斤、長約百公分的瑜珈球。

指導教師趙國權說，赴美參賽共要十二天，平均一人須自籌十多萬元旅費，經討論，決定由花蓮高中二年級學生趙常捷率隊，與副隊長邱廉禎、曾子祐、林炘岳及莊竣瑋等五人代表花蓮隊，挑戰來自全球四十二個國家地區的選手。

趙國權說，今年FTC競賽主題是「超速漩渦」，主要由二方隊伍進行對決，分別將場上的原子球投入角落的漩渦內，或將聯盟大球放入中央漩渦，以取得比對手更高的分數，考驗團隊默契，較量機器人現場組構與程式遙控操作。

趙常捷三歲時就曾拿著螺絲起子拆解桌椅，小二開始接觸樂高機器人，多年來相當享受機械組裝過程，雖也會碰壁受挫，但更愛挑戰後的那股成就感。

趙常捷說，組裝機器人並不容易，必須運用到機械、電機、物理及數學等等應用知識，還要從日常生活中尋找點子，才能打造出實際可行的機器裝備，其中，機械手臂的抽蓋、滑動原理，就是來自抽屜的滑軌。

廣告
  • 由花蓮十二名學生所組成的「我愛大白貓隊」，四月將有五人代表台灣到美國聖路易參加世界機器人大賽。（記者王峻祺攝）

    由花蓮十二名學生所組成的「我愛大白貓隊」，四月將有五人代表台灣到美國聖路易參加世界機器人大賽。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
東部最美黃花風鈴木盛開 富源「金」豔

百年大圳旁 綻放到清明花東縱谷三月何處去？到花蓮縣富源百年大圳看「東部最美的黃花風鈴木林」就對了！沿岸兩排黃花風鈴木連日來盛開，較往年晚約半…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：〈北部〉世界機器人大賽 花蓮隊拚美夢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.