〈北部〉世界機器人大賽 花蓮隊拚美夢
2017-03-20
〔記者王峻祺／花蓮報導〕「FIRST機器人大賽台灣選拔賽」甫在高雄科工館落幕，花蓮縣十二名國小至高中生組成的「我愛大白貓隊」，成功擊敗全台九十支隊伍，抱回亞軍副隊長獎，四月二十三日更將與台中隊一起代表台灣，進軍美國聖路易參加世界大賽，和全球千名好手以「機器人」較勁！
我愛大白貓隊由明義國小、國風國中、海星國中、花蓮高工與花蓮高中等校學生組成，歷經一年籌備，只花三十萬元，打造出重達二十公斤的機器人，極具精密程式設計的機械手臂，可將壘球大的原子球精準投入指定處，還可瞬間舉起重達一公斤、長約百公分的瑜珈球。
指導教師趙國權說，赴美參賽共要十二天，平均一人須自籌十多萬元旅費，經討論，決定由花蓮高中二年級學生趙常捷率隊，與副隊長邱廉禎、曾子祐、林炘岳及莊竣瑋等五人代表花蓮隊，挑戰來自全球四十二個國家地區的選手。
趙國權說，今年FTC競賽主題是「超速漩渦」，主要由二方隊伍進行對決，分別將場上的原子球投入角落的漩渦內，或將聯盟大球放入中央漩渦，以取得比對手更高的分數，考驗團隊默契，較量機器人現場組構與程式遙控操作。
趙常捷三歲時就曾拿著螺絲起子拆解桌椅，小二開始接觸樂高機器人，多年來相當享受機械組裝過程，雖也會碰壁受挫，但更愛挑戰後的那股成就感。
趙常捷說，組裝機器人並不容易，必須運用到機械、電機、物理及數學等等應用知識，還要從日常生活中尋找點子，才能打造出實際可行的機器裝備，其中，機械手臂的抽蓋、滑動原理，就是來自抽屜的滑軌。
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