〈北部〉用畫解構監獄 監所管理員林文蔚開展

2017-03-20

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕監獄裡面到底發生什麼事？現任司改委員與監所管理員的林文蔚，在家鄉宜蘭舉辦「解構監獄」畫展，八十四幅畫作的黑色霧面細木框，都由宜蘭監獄受刑人製作，林文蔚說，希望透過藝術呈現，讓犯罪矯正的議題更透明化。畫展即日起在羅東文化工場展出至四月十六日，

林文蔚從一九九九年愚人節那天起，開始擔任監所管理員，現在更身兼總統府司法改革國是會議委員。二○一○年八月十二日他拿起畫筆，開始塗鴉日記，已辦過多次畫展的他說，這是第一次在離家這麼近的地方正式展出自己的畫作，以「解構監獄」為主題，希望透過藝術呈現的方式，讓大家更了解監獄裡發生什麼事？

走進展覽會場，映入眼簾的是林文蔚以蠟筆創作的「瘋狂的夏天」，大面積的鮮明綠色為背景，凸顯被手銬腳鐐緊緊拴住的受刑人，癱坐在牆邊。林文蔚說，這是這次展覽的主視覺，描述二○一五年夏天，當時鎮靜室內的收容人有強烈的情緒產生，他畫出第一線監所管理員不時要面對高暴力的風險。

「我們到底如何對待人？」林文蔚說，在監獄內會遇到各式各樣的人、各式各樣的案件，從中更會常常思索國家、社會怎麼對待人？例如他在二○一○年以鋼筆和毛筆畫了「印尼籍禁見」這幅畫，說的就是特宏興海上喋血案的印尼漁工們被收押，他不禁想著，這些移工抱持夢想來到這片土地，卻又面臨不好的工作環境和待遇，如果一個人受到合理對待，應該不會發生這樣的憾事，畢竟，在陸地逃得了，在海上，他能逃到哪裡？

「原來監獄裡面是這樣啊！」會場中不時可聽到觀賞者低聲討論、交談。林文蔚說，監獄其實沒有離我們太遠，但它是個相當封閉的場所，大家都不清楚裡面發生什麼事情，連自己父親看到這些畫作也很訝異，才知道自己兒子在監獄的工作內容，希望透過這些畫作，讓犯罪矯正的議題能夠更透明化，大家有進一步的討論。