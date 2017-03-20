〈北部〉東部最美黃花風鈴木盛開 富源「金」豔

2017-03-20

百年大圳旁 綻放到清明

〔記者游太郎／花蓮報導〕花東縱谷三月何處去？到花蓮縣富源百年大圳看「東部最美的黃花風鈴木林」就對了！沿岸兩排黃花風鈴木連日來盛開，較往年晚約半個月，預計可持續綻放至清明節假期。

金黃色隧道 綿延三百米

二十幾年前，台糖光復糖廠在瑞穗鄉富源國中附近的「興泉圳」旁，沿著台糖農地種了三百棵黃花風鈴木，綿延近三百公尺長，近年每到三月花開時節，金黃燦爛宛如電影畫面，「滿城盡帶黃金甲」搭配海岸山脈翠綠襯托，美景令人著迷，吸引遊客蜂擁而來，台九線二五九公里附近兩側停滿車輛。

當地村民說，近兩、三年來，興泉圳的黃花風鈴木一夕爆紅，今年雖然受到氣候影響較晚開花，但並未打壞遊客興致，當年想到在圳旁種樹的人很有遠見，為富源村帶來新興觀光資源，營造了花東縱谷熱門賞花景點。

黃花風鈴木原產於南美洲，特色是「有葉無花」、「有花無葉」。風鈴木有黃花、洋紅、紫紅等種類，又以黃花風鈴木最好照顧，病蟲害少，也是環保署列名的空污防治計劃樹種，深受縣市農業單位歡迎，已逐漸成為熱門樹種。

不過，台九線正在拓寬，富源社區人士提醒，有許多遊客將車停在道路兩旁，讓原來就不寬的省道更加擁擠，相當危險。

花蓮農田水利會說，在不影響美景的前提下，已在水圳旁加裝救生繩、救生圈等設施，並考量在圳溝旁以竹子等設矮籬，保護遊客賞景安全。