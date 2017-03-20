〈北部〉力拚再起》崎頂海水浴場 辦海泳嘉年華

2017-03-20

〔記者許展溢／苗栗報導〕老牌海水浴場再出發！中華民國成人游泳協會選定四月二十三日，在苗栗縣竹南鎮崎頂海水浴場舉辦首屆「老衢國際海泳嘉年華」長泳活動，昨天全台各地協會十九名成員前來試游兩千公尺，了解海域狀況，做好準備。

成人游泳協會總會長洪光濱說，早年崎頂海水浴場名聞全台，現在加上龍鳳漁港及假日之森沿線海景風情，是許多遊客喜愛的休憩景點。協會區會長李玟憲說，可惜一直沒有大型水上活動，團隊歷經數十次勘察、評估及籌劃，半年前送出在崎頂海水浴場舉辦長泳活動的計畫。

成人游泳協會說，活動除了兩千公尺長泳體驗，還有開放水域四百公尺自由泳競賽及SUP立式槳板體驗，是個水上嘉年華，即日起至三月三十一日報名，相關訊息可上中華民國成人游泳協會官網查詢，也可搜尋LINE帳號「@uwi1364z」加入「2017老衢海泳」。