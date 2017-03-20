〈北部〉力拚再起》崎頂海水浴場 辦海泳嘉年華
2017-03-20
〔記者許展溢／苗栗報導〕老牌海水浴場再出發！中華民國成人游泳協會選定四月二十三日，在苗栗縣竹南鎮崎頂海水浴場舉辦首屆「老衢國際海泳嘉年華」長泳活動，昨天全台各地協會十九名成員前來試游兩千公尺，了解海域狀況，做好準備。
成人游泳協會總會長洪光濱說，早年崎頂海水浴場名聞全台，現在加上龍鳳漁港及假日之森沿線海景風情，是許多遊客喜愛的休憩景點。協會區會長李玟憲說，可惜一直沒有大型水上活動，團隊歷經數十次勘察、評估及籌劃，半年前送出在崎頂海水浴場舉辦長泳活動的計畫。
成人游泳協會說，活動除了兩千公尺長泳體驗，還有開放水域四百公尺自由泳競賽及SUP立式槳板體驗，是個水上嘉年華，即日起至三月三十一日報名，相關訊息可上中華民國成人游泳協會官網查詢，也可搜尋LINE帳號「@uwi1364z」加入「2017老衢海泳」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
東部最美黃花風鈴木盛開 富源「金」豔
百年大圳旁 綻放到清明花東縱谷三月何處去？到花蓮縣富源百年大圳看「東部最美的黃花風鈴木林」就對了！沿岸兩排黃花風鈴木連日來盛開，較往年晚約半…
網友回應
熱門新聞
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯
- 印地安泉網賽》「辛然配」奪冠 前球后謝謝「詠然」
- 高雄今起23︰00～06︰00減壓供水
- 蒂妲舊愛驚爆 母親外公亂倫生他
- 北韓接連挑釁 川普痛批：金正恩非常惡劣
- 紐約幫、民粹派互槓 白宮幕僚分裂加劇
- 「孫文是國父 國民黨中常會定的」
- 〈愛瘋迷〉窮得只剩下錢的男人
- 妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
- 穿拖鞋遭攔查 李永得：北市變警察國家？
- 機捷定期票今開賣 享優惠還可抽機票
- 折舊減幅小 新屋受惠不大
- 如廁被葡萄公主盯著 「下次不上了」
- 李永得風波》535號釋憲案曾闡明： 盤查應有明確客觀事實
- 美國務卿訪中 北韓又測火箭引擎
- 林秀琴難忍鄉民酸言
- 〈徵文啟事〉大人味玩具
- 林書豪右腳踝扭傷退場 籃網再輸小牛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Reporter’s Notebook: Deciphering the rumors on Taiwan-US-China ties
- 落實權責制 立院今審查僑委任期3年改2年
- 光六擦碰海釣船》承認疏失？海軍：靜候調查結果
- 嫖客名冊 驚見孝子「 帶爸爸來」
- 楊一展挺8塊肌 加強下半身
- 葉啟田吞回春丹合體盧廣仲
- 林書豪扭傷右腳踝退場 籃網苦戰小牛
- 台啤淘汰 「撤換教頭說」擾亂春水
- 鐵血德意志跑車-1
- 維納斯的呢喃（3／20～3／26）
- 〈台股青紅燈〉企業拚命減資的內涵
- 柯P證婚沒用 同志婚假請不到
- T台主播赴韓發爐 克難直擊朴槿惠彈劾案
- 鄭俊英假「鬼」假「怪」 笑翻500名財產
- 希拉蕊︰已準備好擺脫困境
- 原轉會今登場
- 自由廣場》蔡政府應極力破除「菁英傲慢」
- 中職》新秀洪心騏好投 獅一分險勝猿
- 自由廣場》記者談假新聞
- 酒駕撞路樹 車斷兩截2人慘死
- 收到閃光推文 反川普記者癲癇病發
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉力拚再起》崎頂海水浴場 辦海泳嘉年華
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分