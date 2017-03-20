〈北部〉商圈攜手》內灣公廁「變妝」 螢火蟲「藝」起來

2017-03-20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕來公廁參觀？你沒聽錯！新竹縣人氣最高的景點橫山鄉內灣商圈，熱心商家最近攜手修繕老舊破損的公廁，打造成轄內第一座生態主題公廁（見圖，記者廖雪茹攝），還玩笑地說：「讓螢火蟲終於有個『家』！」

在內灣經營老吊橋客家美食館的劉勁瑋、劉漢宇兄弟，與賴淑娟、許暟婕等人，為了給遊客一個乾淨舒適的如廁環境，同時響應浪漫台三線政策，參加社區規劃師培訓，爭取縣府交通旅遊處社規師駐地操作計畫補助，改造公廁。

內灣商圈連同車站公廁共有六座，吊橋對岸的南平公廁老舊破損，最需要改造，大夥選定從南平公廁開始。賴淑娟說，假日忙做生意，大家多利用平日雇工購料DIY。

劉勁瑋說，內灣以螢火蟲、櫻花、桐花和劉興欽漫畫最為人知，經腦力激盪，毗鄰賞螢勝地南平古道的南平公廁也以螢火蟲為主題，牆面重新粉刷，再由劉漢宇繪製一隻隻發光的螢火蟲，搭配解說牌；洗手台外牆基座以南洋杉裝飾，還有螢火蟲飛舞。

橫山鄉公所委外協助公廁清潔工作，對煥然一新的南平公廁大為驚喜，也期許其他五座公廁和內灣水泥橋也能上新妝。